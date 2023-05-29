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Искали три недели. Потерявшегося мужчину без пальцев в Омской области нашли погибшим

29 мая 2023, 03:09
Фото: Город55
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Омские волонтеры рассказали об окончании поисков мужчины без пальцев

Сельчанин пропал еще в начале месяца.

В начале мая, 9 числа, мужчина вышел из дома в селе Глуховка (Калачинский район) и пропал. К поискам 67-летнего сельчанина подключились не только полицейские, но и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».

Отличительной приметой было то, что на ногах мужчины отсутствовали пальцы. Также у него не было зубов. Накануне, 28 мая, добровольцы-поисковики рассказали о том, что нашли сельчанина погибшим.

Ранее Город55 о спасении 49-летнего мужчины, который отправился на рыбалку с другом. В какой-то момент, когда товарищ ушел, у омича произошел провал в памяти. Известно, что не так давно он пережил инсульт.

Провал в памяти после инсульта. В Омске спасли потерявшегося рыбака
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Происшествия#Общество#Доброспас#Поиски человека#Пропал человек#Пропал мужчина
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