Искали три недели. Потерявшегося мужчину без пальцев в Омской области нашли погибшим

Posted Сегодня, 03:09
Published Сегодня, 03:09
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В начале мая, 9 числа, мужчина вышел из дома в селе Глуховка (Калачинский район) и пропал. К поискам 67-летнего сельчанина подключились не только полицейские, но и волонтеры поисково-спасательного отряда «Доброспас-Омск».
Отличительной приметой было то, что на ногах мужчины отсутствовали пальцы. Также у него не было зубов. Накануне, 28 мая, добровольцы-поисковики рассказали о том, что нашли сельчанина погибшим.
Ранее Город55 о спасении 49-летнего мужчины, который отправился на рыбалку с другом. В какой-то момент, когда товарищ ушел, у омича произошел провал в памяти. Известно, что не так давно он пережил инсульт.