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Невероятный хвост и огромный размер. В Омске заметили необычное существо

28 мая 2023, 06:28
Фото: 1MI
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К частному дому в Старом Кировске Омска прибился павлин

Очевидец думает о том, что делать дальше.

Житель одного из частных домов в районе Старого Кировска сообщает о необычном госте. «Прибился павлин», — говорит автор поста в группе «Инцидент Омск».

Автор успел сфотографировать птицу. Она расположилась на крыше постройки.

павлин в частном секторепавлин в частном секторе
павлин в частном секторепавлин в частном секторе
павлин в частном секторе
Фото: скриншот паблика Инцидент Омск

Очевидец спросил совета: что делать с павлином, куда отвезти? Говорит, что природный парк «Птичья гавань» по какой-то причине не работает. Варианты предложили пользователи в комментариях: в зоопарк, на станцию юннатов, на страусиную ферму, в парк 300-летия Омска, в частный контактный зоопарк на Левом берегу, в парк культуры и отдыха. Некоторые предложили автору поста оставить птицу себе, мол красивая.

«Давайте заберу. Живу в частном доме. Уход, кормёшка — гарантирую на высшем уровне», — предложил инициативный комментатор.

Отметим, павлины чаще обитают в Бангладеше, Непале, Пакистане, Индии, Шри-Ланке, в Иране на высоте до 2 000 метров над уровнем моря, а также в джунглях, лесистых местностях, вблизи деревень, у рек. В России не принято держать этот вид птиц на домашнем подворье.

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#Омичи#Соцсети#Птица#Общество#Город#Новости#Омск
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