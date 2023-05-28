Невероятный хвост и огромный размер. В Омске заметили необычное существо

Posted Сегодня, 06:28
Published Сегодня, 06:28
Modified Сегодня, 06:30
Updated Сегодня, 06:30
Житель одного из частных домов в районе Старого Кировска сообщает о необычном госте. «Прибился павлин», — говорит автор поста в группе «Инцидент Омск».
Автор успел сфотографировать птицу. Она расположилась на крыше постройки.
Очевидец спросил совета: что делать с павлином, куда отвезти? Говорит, что природный парк «Птичья гавань» по какой-то причине не работает. Варианты предложили пользователи в комментариях: в зоопарк, на станцию юннатов, на страусиную ферму, в парк 300-летия Омска, в частный контактный зоопарк на Левом берегу, в парк культуры и отдыха. Некоторые предложили автору поста оставить птицу себе, мол красивая.
«Давайте заберу. Живу в частном доме. Уход, кормёшка — гарантирую на высшем уровне», — предложил инициативный комментатор.
Отметим, павлины чаще обитают в Бангладеше, Непале, Пакистане, Индии, Шри-Ланке, в Иране на высоте до 2 000 метров над уровнем моря, а также в джунглях, лесистых местностях, вблизи деревень, у рек. В России не принято держать этот вид птиц на домашнем подворье.