Невероятный хвост и огромный размер. В Омске заметили необычное существо

Очевидец спросил совета: что делать с павлином, куда отвезти? Говорит, что природный парк «Птичья гавань» по какой-то причине не работает. Варианты предложили пользователи в комментариях: в зоопарк, на станцию юннатов, на страусиную ферму, в парк 300-летия Омска, в частный контактный зоопарк на Левом берегу, в парк культуры и отдыха. Некоторые предложили автору поста оставить птицу себе, мол красивая.