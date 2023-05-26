Сирота из Омской области после смерти пополнил федеральный бюджет на 1 миллион

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 03:48
Updated Сегодня, 03:48
Прокуратура Любинского района Омской области проверила местный социальный центр и нашла невостребованное имущество сироты, который до 2018 года проживал в этом центре. Подробности истории рассказали в пресс-службе омской прокуратуры.
Как выяснилось, мужчина не имел родных и не оставил завещания, но сохранил на банковском сяету 1.1 млн рублей. Такое имущество по закому считается выморочным, то есть невостребованным после смерти владельца.
Деньги, недвижимость и другое имущество такого рода обращают в собственность государства, однако социальный центр нк позаботился об этом. Прокуратура обратилась в суд, и в суде деньги обязали перечислить государству.
Сообщается, что решение суда уже исполнено, деньги поступили на счет Росимущества.