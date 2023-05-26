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Сирота из Омской области после смерти пополнил федеральный бюджет на 1 миллион

26 мая 2023, 03:46
Фото: 1MI
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В Омской области через суд забрали у умершего сироты 1 млн рублей

Социальный центр в Омской области «забыл» забрать деньги умершего постояльца.

Прокуратура Любинского района Омской области проверила местный социальный центр и нашла невостребованное имущество сироты, который до 2018 года проживал в этом центре. Подробности истории рассказали в пресс-службе омской прокуратуры.

Как выяснилось, мужчина не имел родных и не оставил завещания, но сохранил на банковском сяету 1.1 млн рублей. Такое имущество по закому считается выморочным, то есть невостребованным после смерти владельца.

Деньги, недвижимость и другое имущество такого рода обращают в собственность государства, однако социальный центр нк позаботился об этом. Прокуратура обратилась в суд, и в суде деньги обязали перечислить государству.

Сообщается, что решение суда уже исполнено, деньги поступили на счет Росимущества.

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#Ольга Акамова#Смерть#Деньги#Раздел имущества#Имущество#Наследство#Социальный центр#Общество#Новости#Омская область
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