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Published Сегодня, 04:10

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Updated Сегодня, 04:11

Омский полицейский пойдет под суд за продажу данных об умерших людях ритуальщикам

17 марта 2023, 04:10
Фото: 1MI
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За свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей.

Как сообщили Городу55 в правоохранительных органах, бывший майор полиции пойдет под суд за продажу данных об умерших людях ритуальной конторе. На мужчину завели уголовное дело за получение взятки.

«Предварительно установлено, что в период с ноября до декабрь прошлого года он, будучи оперуполномоченным, за денежное вознаграждение передавал информацию об умерших гражданах третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги», — сообщили в полиции.

Материалы уголовного дела передали следователям.

За свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей. В октябре 2022 года подозреваемый уволился из органов по выслуге лет, однако увольнение не спасло его от уголовного дела.

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#Евгений Игишев#Деньги#Коррупция#Взятка#Полицейские#Уголовное дело#Происшествия#Полиция#Омск
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