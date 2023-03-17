Омский полицейский пойдет под суд за продажу данных об умерших людях ритуальщикам

Posted Сегодня, 04:10
Published Сегодня, 04:10
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Как сообщили Городу55 в правоохранительных органах, бывший майор полиции пойдет под суд за продажу данных об умерших людях ритуальной конторе. На мужчину завели уголовное дело за получение взятки.
«Предварительно установлено, что в период с ноября до декабрь прошлого года он, будучи оперуполномоченным, за денежное вознаграждение передавал информацию об умерших гражданах третьим лицам, оказывающим ритуальные услуги», — сообщили в полиции.
Материалы уголовного дела передали следователям.
За свои услуги майор якобы получил 15 тысяч рублей. В октябре 2022 года подозреваемый уволился из органов по выслуге лет, однако увольнение не спасло его от уголовного дела.