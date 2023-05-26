Режим НМУ и антициклон. Омичам рассказали о погоде до конца мая

Напомним, вчера в некоторых районах Омской области прошли дожди. Оказалось, что больше всего «залило» Седельниковский район, где выпало максимальное количество осадков — 11,3 мм. А вот в Калачинске и Омске минимальное — 0,5 мм. Кроме того, в отдельных районах отмечалась гроза, а в Тюкалинске — град диаметром 10 мм.