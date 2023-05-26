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Режим НМУ и антициклон. Омичам рассказали о погоде до конца мая

26 мая 2023, 10:46
Фото: Город55
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Омичам рассказали о погоде на выходных

На ближайших выходных осадков не ожидается.

В Омской области введут режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в атмосфере метеорологических условий с 22:00 26 мая и до 10:00 27 мая. О том, какая погода ждет омичей на выходных, рассказали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

До конца мая в регионе будет преобладать антициклональный тип погоды. На ближайших выходных осадков не ожидается. Однако на следующей неделе прогнозируют кратковременные дожди, а также грозу и усиление ветра порывами 13-15 м/с.

До конца месяца (утром и вечером) температура воздуха составит +3…+8°, местами до +13°. И лишь в северных районах до конца недели сохранятся слабые заморозки (до -5 градусов) в приземном слое. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а к концу недели потеплеет до 28 градусов.

Напомним, вчера в некоторых районах Омской области прошли дожди. Оказалось, что больше всего «залило» Седельниковский район, где выпало максимальное количество осадков — 11,3 мм. А вот в Калачинске и Омске минимальное — 0,5 мм. Кроме того, в отдельных районах отмечалась гроза, а в Тюкалинске — град диаметром 10 мм.

Дождь с грозой и градом. В Омской области ухудшится погода
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#Ксения Карагодина#Погода#Погода в Омске#Погода на выходных#Дождь#Гроза#Нму#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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