Режим НМУ и антициклон. Омичам рассказали о погоде до конца мая

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
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В Омской области введут режим неблагоприятных для рассеивания вредных веществ в атмосфере метеорологических условий с 22:00 26 мая и до 10:00 27 мая. О том, какая погода ждет омичей на выходных, рассказали в ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
До конца мая в регионе будет преобладать антициклональный тип погоды. На ближайших выходных осадков не ожидается. Однако на следующей неделе прогнозируют кратковременные дожди, а также грозу и усиление ветра порывами 13-15 м/с.
До конца месяца (утром и вечером) температура воздуха составит +3…+8°, местами до +13°. И лишь в северных районах до конца недели сохранятся слабые заморозки (до -5 градусов) в приземном слое. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а к концу недели потеплеет до 28 градусов.
Напомним, вчера в некоторых районах Омской области прошли дожди. Оказалось, что больше всего «залило» Седельниковский район, где выпало максимальное количество осадков — 11,3 мм. А вот в Калачинске и Омске минимальное — 0,5 мм. Кроме того, в отдельных районах отмечалась гроза, а в Тюкалинске — град диаметром 10 мм.