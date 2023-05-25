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Дождь с грозой и градом. В Омской области ухудшится погода

25 мая 2023, 11:50
Фото: 1MI
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Омичей предупредили о грозе и граде до конца дня

Возможен ветер порывами до 18 м/с.

В Омской области до конца дня, 25 мая, возможны кратковременные дожди, местами с грозой и градом, сообщили синоптики. Возможен ветер порывами до 18 м/с. В связи с этим, региональное МЧС дало рекомендации омичам.

«Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также напоминает о запрете разводить костры, поджигать траву и бросать непотушенные окурки. Во время сильного ветра увеличивается риск пожара», — предупредили спасатели.

О чрезвычайных ситуациях омичей просят сообщать по телефону 101.

Ранее в МЧС предупредили омичей о заморозках на почве в ближайшие три дня. Владельцам приусадебных участков рекомендуют укрыть сельскохозяйственные культуры пленкой или нетканым материалом.

Дачникам приготовиться. В Омской области ожидаются заморозки на почве до -5 градусов
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