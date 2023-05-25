Дождь с грозой и градом. В Омской области ухудшится погода

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В Омской области до конца дня, 25 мая, возможны кратковременные дожди, местами с грозой и градом, сообщили синоптики. Возможен ветер порывами до 18 м/с. В связи с этим, региональное МЧС дало рекомендации омичам.
«Главное управление МЧС России по Омской области рекомендует не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи. Также напоминает о запрете разводить костры, поджигать траву и бросать непотушенные окурки. Во время сильного ветра увеличивается риск пожара», — предупредили спасатели.
О чрезвычайных ситуациях омичей просят сообщать по телефону 101.
Ранее в МЧС предупредили омичей о заморозках на почве в ближайшие три дня. Владельцам приусадебных участков рекомендуют укрыть сельскохозяйственные культуры пленкой или нетканым материалом.