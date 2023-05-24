Неудачное озеленение, мясо с антибиотиками и самые жаркие места города. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Новость №1. Омский эколог показал, что стало с саженцами в омском саду «Сибирь»
В своем телегам-канале Сергей Костарев опубликовал видео, где отчетливо видны торчащие палки, а не прижившиеся саженцы. Пост прокомментировали в омской мэрии, отметив, что осенью 2021 года в саду Сибирь высадили около 3 тысяч саженцев деревьев (ель, сосна, липа, клен, ива, черемуха). И результат их устроил — прижилось 70-80% саженцев. Напомним, за Омском до сих пор идет шлейф «города-сада». Однако сейчас у омичей, как и у журналистов, сложилось совершенно противоположное мнение. Согласно недавнему отчету КСП Омска, большинство новых растений в городе попросту не приживается (выживаемость саженцев не превышает 10%). А за 9 лет город потерял почти четверть своих деревьев, что говорит о том, что статус «города-сада» Омск откинул уже давным-давно.
Новость №2. Омичам продавали мясо с зашкаливающим содержанием антибиотиков
В образцах говядины и мяса птицы нашли повышенное содержание антибиотиков. В исследование участвовало 85 образцов пищевой продукции. В результате в двух образцах выявили превышение антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина». Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Оказалось, что в тушке цыпленка содержалось 11,9 мкг/кг антибиотика (при норме — 10 мкг/кг), а в образце мяса говядины — свыше 1000 мкг/кг. Результаты исследований внесли в единую автоматизированную систему «Веста» и передали в Россельхознадзор. В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля, а производитель говядины получил предостережение.
Новость №3. Аналитики нанесли на карту самые жаркие места Омска
В Омске выявили самые не комфортные места в летний сезон. Оказалось, что регион стал исключением из правила «вода = охлаждение». Об этом сообщили аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК. В число эпицентров жары вошло Мазутное озеро. Топливо уже несколько лет находится в водоеме. Чистые озера рядом намного прохладнее. Узкая речка Омь, которая протекает через центр города, тоже справляется с тем, чтобы охлаждать прилегающие улицы. Широкий Иртыш дает городу еще больше прохлады. Кроме того, в список попали «Мега», аэропорт, промзона в квартале улиц Мельничной и Семиреченской, бывшая территория агрегатного завода, заводы «Сиблифт» и транспортного машиностроения. Также аналитики предложили 5 способов по «устранению» жары: