Неудачное озеленение, мясо с антибиотиками и самые жаркие места города. Омск сегодня

В своем телегам-канале Сергей Костарев опубликовал видео, где отчетливо видны торчащие палки, а не прижившиеся саженцы. Пост прокомментировали в омской мэрии, отметив, что осенью 2021 года в саду Сибирь высадили около 3 тысяч саженцев деревьев (ель, сосна, липа, клен, ива, черемуха). И результат их устроил — прижилось 70-80% саженцев. Напомним, за Омском до сих пор идет шлейф «города-сада». Однако сейчас у омичей, как и у журналистов, сложилось совершенно противоположное мнение. Согласно недавнему отчету КСП Омска, большинство новых растений в городе попросту не приживается (выживаемость саженцев не превышает 10%). А за 9 лет город потерял почти четверть своих деревьев, что говорит о том, что статус «города-сада» Омск откинул уже давным-давно.