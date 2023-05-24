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Аэропорт, промзоны и «Мега». Исследователи составили карту самых жарких мест Омска

24 мая 2023, 13:43
Фото: Город55
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Аналитики нанесли на карту самые жаркие места в Омске

Омск стал исключением из правила «вода = охлаждение».

Аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК исследовали температуру поверхности в летнюю жару и выявили самые не комфортные места в Омске.

Оказалось, что Омск стал исключением из правила «вода = охлаждение».

«В список горячих точек попало Мазутное озеро. Топливо уже несколько лет находится в водоеме. Чистые озера рядом намного прохладнее. Узкая речка Омь, которая протекает через центр города, тоже справляется с тем, чтобы охлаждать прилегающие улицы. Широкий Иртыш дает городу еще больше прохлады», — рассказали исследователи.

Кроме того, в число эпицентров жары вошла омская «Мега», аэропорт, промзона в квартале улиц Мельничной и Семиреченской, бывшая территория агрегатного завода, заводы «Сиблифт» и транспортного машиностроения.

Фото: https://gtpr-miigaik.ru/

Также аналитики предложили несколько способов по «устранению» жары:

  • озеленять улицы и дома (лесопарки, парки и скверы — стабильно самые прохладные пространства в городах, а деревья — отличные освежители воздуха);
  • использовать светлые поверхности (если бюджет ограничен, можно покрасить кровлю в белый цвет);
  • применять «умные» материалы (если использовать «холодные» крыши, материалы которых отражают солнечный свет, сократится стоимость коммунальных услуг, а температура внутри зданий уменьшится на 4 градуса);
  • создавать водоемы;
  • планировать просторные города (если расстояние между домами маленькое, ветер не может добраться до узких переулков).
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#Ксения Карагодина#Омск#Жара#Жара в Омске#Лето#Исследования#Общество#Город#Новости#Омская область
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