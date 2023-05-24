Аэропорт, промзоны и «Мега». Исследователи составили карту самых жарких мест Омска

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Аналитики Лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК исследовали температуру поверхности в летнюю жару и выявили самые не комфортные места в Омске.
Оказалось, что Омск стал исключением из правила «вода = охлаждение».
«В список горячих точек попало Мазутное озеро. Топливо уже несколько лет находится в водоеме. Чистые озера рядом намного прохладнее. Узкая речка Омь, которая протекает через центр города, тоже справляется с тем, чтобы охлаждать прилегающие улицы. Широкий Иртыш дает городу еще больше прохлады», — рассказали исследователи.
Кроме того, в число эпицентров жары вошла омская «Мега», аэропорт, промзона в квартале улиц Мельничной и Семиреченской, бывшая территория агрегатного завода, заводы «Сиблифт» и транспортного машиностроения.
Также аналитики предложили несколько способов по «устранению» жары: