Большинство деревьев, высаженных на Зеленом острове и на Бударина, погибло

Неблагополучно обстояли дела на Зеленом острове. 16 приствольных решеток «Танго» и информационный стенд не установили вовремя, газонную траву на двух с лишним гектарах посеяли неправильно или не посеяли вообще, так что она не взошла, водоотводные люки не чистили, и они засорялись. Но главная боль — это, конечно, деревья.