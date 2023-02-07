Большинство деревьев, высаженных на Зеленом острове и на Бударина, погибло

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Завтра, 8 февраля, специалисты из омской Контрольно-счетной палаты расскажут депутатам Городского совета о результатах проверок, проводившихся в третьем квартале 2022 года. В распоряжении Города55 оказалось официальное письмо КСП, направленное в городской парламент. Особое внимание в документе уделено результатам проверок девяти территорий, где проводилось благоустройство в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Специалисты нашли множество нарушений — как мелких, так и крупных. Например, в сквере в Октябрьском округе между 1-й Военной, 4-й Рабочей и улицей Кирова, территория была завалена ветками, оставшимися после кронирования, щебнем, песком и землей, газона площадью 15 соток на месте не оказалось, бортовых камней на автостоянке не оказалось тоже.
— Три цветника с видом на улицу Кирова заросли сорняками, — говорится в документе. — Вокруг неприглядный вид, общая эстетическая привлекательность отсутствует.
Отметим, что общие проблемы для многих территорий — исчезнувшие урны, поломанные скамейки, пришедшие по чьей-то вине в негодность качели. Из-за таких вещей УДХБ сразу после проверки направляло обращения в полицию. Другие проблемы управлению приходилось решать самому или озвучивать подрядчикам.
Неблагополучно обстояли дела на Зеленом острове. 16 приствольных решеток «Танго» и информационный стенд не установили вовремя, газонную траву на двух с лишним гектарах посеяли неправильно или не посеяли вообще, так что она не взошла, водоотводные люки не чистили, и они засорялись. Но главная боль — это, конечно, деревья.
— Из 20 посаженных деревьев растут только 2, — констатируют авторы документа. — 18 засохли или вырублены.
Кстати, на Бударина с этим еще хуже.
— Из 14 посаженных деревьев (ива белая 8 штук, ива ломкая 6 штук) растет только 1 ива белая, остальные 13 засохли, — говорится в письме. — Также не осуществлена посадка сосны обыкновенной в количестве 2 штук.
Все 15 урн на Бударина не те (не такие большие и вместительные, как надо), так что подрядчику пришлось их менять.
В списке территорий с нарушениями есть Театральная площадь («установленный туалетный модуль закрыт и не функционирует»), бульвар Веретено (из 10 посаженных елей растут только 6, украдены 6 ламп, уличного освещения нет совсем), Советский парк (входная группа не закончена). На площади Звезды вандалы сломали качалку на пружинах «Динозаврик», в сквере у «Звездного» частник, строивший магазин, повредил асфальт и навалил мусора.
Городская администрация уже прокомментировала для Горсовета результаты проверки. Согласно официальному письму в адрес комитета по финансово-бюджетным вопросам, необходимые меры уже приняты.
— На объекте «Благоустройство общественной территории сквера в границах улиц 1-я Военная — Кирова — 4-я Рабочая в Октябрьском административном округе города Омска» работы по посеву газонной травы на общей площади 1536 кв. м. подрядной организацией ООО «Завгор» выполнены, — говорится в документе за подписью мэра Сергея Шелеста. — Указанной организацией осуществлен возврат средств в размере 28 012,8 руб. за неправомерно оплаченные работы по установке бортовых камней (23 шт.).
В сквере на Зеленом острове подрядчик тоже засеял газон, туалет на Театральной скоро будет передан на баланс Музыкального театра (и тогда, по-видимому, заработает), на бульваре Веретено ближайшим летом будет отремонтировано освещение. Деревья, кстати, подрядчикам предстоит высаживать заново: УДХБ направило соответствующие претензии. В отдельных случаях подрядчики вернули в бюджет деньги за невыполненную работу.
Отметим, что сообщения городских властей о высадках деревьев (особенно компенсационных, связанных с вырубками) регулярно наталкиваются на жесткую критику со стороны пользователей социальных сетей и отдельных специалистов-экологов. Звучат заявления о том, что большинство саженцев вскоре погибает. Судя по результатам конкретной проверки, действительно есть основания, чтобы так считать.