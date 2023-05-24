В Омске продавали мясо с зашкаливающим содержанием антибиотиков

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
В Россельхознадзоре сообщили, что установлено повышенное содержание антибиотиков в образцах говядины и мяса птицы.
«В Испытательный центр поступило 85 образцов пищевой продукции для исследования на микробиологические показатели и остаточное количество ветеринарных препаратов. В результате исследований в двух образцах сотрудники лаборатории выявили превышение антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина», — уточнили в ведомстве.
В образце тушки цыпленка содержалось 11,9 мкг/кг антибиотика (при норме — 10 мкг/кг), а в образце мяса говядины — свыше 1000 мкг/кг. По итогу результаты исследований внесли в единую автоматизированную систему «Веста», а также передали в Россельхознадзор.
В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, в случае повторного выявления ему на время ограничат право ввоза продукции.
Отметим, что производитель говядины получил предостережение.