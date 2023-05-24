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Posted Сегодня, 12:06

Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

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В Омске продавали мясо с зашкаливающим содержанием антибиотиков

24 мая 2023, 12:06
Фото: Город55
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Это первые подобные обнаружения в пищевой продукции в 2023 году.

В Россельхознадзоре сообщили, что установлено повышенное содержание антибиотиков в образцах говядины и мяса птицы.

«В Испытательный центр поступило 85 образцов пищевой продукции для исследования на микробиологические показатели и остаточное количество ветеринарных препаратов. В результате исследований в двух образцах сотрудники лаборатории выявили превышение антибиотиков тетрациклиновой группы — окситетрациклина», — уточнили в ведомстве.

В образце тушки цыпленка содержалось 11,9 мкг/кг антибиотика (при норме — 10 мкг/кг), а в образце мяса говядины — свыше 1000 мкг/кг. По итогу результаты исследований внесли в единую автоматизированную систему «Веста», а также передали в Россельхознадзор.

В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, в случае повторного выявления ему на время ограничат право ввоза продукции.

Отметим, что производитель говядины получил предостережение.

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#Ксения Карагодина#Мясо#Мясо птицы#Нарушение#Проверка#Россельхознадзор#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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