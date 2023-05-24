В Омске продавали мясо с зашкаливающим содержанием антибиотиков

В образце тушки цыпленка содержалось 11,9 мкг/кг антибиотика (при норме — 10 мкг/кг), а в образце мяса говядины — свыше 1000 мкг/кг. По итогу результаты исследований внесли в единую автоматизированную систему «Веста», а также передали в Россельхознадзор.



В отношении производителя мяса птицы ввели режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, в случае повторного выявления ему на время ограничат право ввоза продукции.