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Некоторые жители Омской области не смогут смотреть телевизор. Объясняем, почему

22 мая 2023, 05:55
Фото: Город55
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На севере Омской области будут проблемы с телерадиосигналом с 22 мая

Помехи с сигналом продлятся до конца этой недели.

На этой неделе в Муромцевском районе будут наблюдаться проблемы с телерадиовещанием. Сигнал отключат на время, чтобы провести плановые профилактические работы с 22 по 28 мая. Сбои могут быть при просмотре РТРС-1, РТРС-2 и «Радио России».

Отключение в селе Рязаны ожидается завтра, 23 мая, с 11 до 17 часов по омскому времени. В Кондратьево сигнал прервут в среду, 24 мая, на период с 10 до 16 часов. А 25 и 26 мая проблемы с телерадиовещанием возникнут в Муромцево и Поречье с 10 до 16 часов.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», — сообщается на сайте цифрового эфирного телевидения.
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#Алина Ясинская#Общество#Новости#Омская область#Телевидение#Телевизор#Телеканал
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