Некоторые жители Омской области не смогут смотреть телевизор. Объясняем, почему

Отключение в селе Рязаны ожидается завтра, 23 мая, с 11 до 17 часов по омскому времени. В Кондратьево сигнал прервут в среду, 24 мая, на период с 10 до 16 часов. А 25 и 26 мая проблемы с телерадиовещанием возникнут в Муромцево и Поречье с 10 до 16 часов.