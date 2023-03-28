Вспыхнул телевизор. Омич вынес 86-летнюю бабушку из горящего дома

22-летний Александр Шмырюк увидел огонь в окне одного из частных домов, когда проезжал в своем автомобиле с девушкой Алиной Волковой. Не раздумывая, молодой человек поспешил на помощь, а его спутница тем временем вызвала спасателей. Навстречу Александру выбежал собственник второй квартиры, и сообщил что в доме находится 86-летняя бабушка, которая не может самостоятельно передвигаться. Молодой человек разбил окно и залез в горящую комнату.