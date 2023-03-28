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Вспыхнул телевизор. Омич вынес 86-летнюю бабушку из горящего дома

28 марта 2023, 06:49
Фото: 1MI
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В Омской области молодой человек спас при пожаре пенсионерку, а затем затушил огонь

Прибывшим спасателям оставалось лишь зафиксировать факт происшествия.

В Калачинске молодой человек вынес из пожара маломобильную пенсионерку, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области. Инцидент произошел 12 марта около 19:30 часов.

22-летний Александр Шмырюк увидел огонь в окне одного из частных домов, когда проезжал в своем автомобиле с девушкой Алиной Волковой. Не раздумывая, молодой человек поспешил на помощь, а его спутница тем временем вызвала спасателей. Навстречу Александру выбежал собственник второй квартиры, и сообщил что в доме находится 86-летняя бабушка, которая не может самостоятельно передвигаться. Молодой человек разбил окно и залез в горящую комнату.

«Я увидел, что прямо у окна в комнате горит телевизор и тумба под ним. Дальше идти не мог — пламя преграждало путь, чувствовал жар от него. Тогда вместе с Александром Волончуком — соседом — закидали телевизор снегом, тем самым потушив его. В дыму, буквально на ощупь, нашел на кровати женщину и вынес ее на улицу уже через дверь. Страшно не было. Даже мыслей таких не было, ведь понимал — помощь срочно нужна», — поделился подробностями произошедшего Александр Шмырюк.
Александр Шмырюк и Алина Волкова
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Прибывшим спасателям оставалось лишь зафиксировать факт происшествия. Сотрудники МЧС установили, что причиной возгорания послужило аварийное состояние телевизора. Площадь пожара составила 6 квадратных метров.

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#Евгений Игишев#Спасатель#Спасение людей#Калачинск#Калачинский район#Общество#Происшествия#Омская область#Омск
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