В Омске из-за капремонта по другим школам распределят почти 12,5 тысяч учеников

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 04:59
Updated Сегодня, 04:59
В Омской области в 2024–2025 году на капитальный ремонт планируют закрыть сразу 19 школ. 14 из них, как ранее рассказывал Город55, находится на территории города.
Накануне в департаменте образования объяснили по какому принципу учеников будут распределять по другим школам. Учитываются четыре фактора:
В 14 школах, которые попали в программу капремонта, обучаются около 12,5 тысяч детей. Больше всего учеников в школах № 107 на Московке-2 (1570 человек) и № 118 на Космическом проспекте (1405 человек).
Рассказываем, в какие учебные заведения решили перевести детей:
Если родителей не устраивает подобранный вариант, они могут сами выбрать школу и при наличии в ней свободных мест перевести туда на обучение своего ребенка.