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В Омске из-за капремонта по другим школам распределят почти 12,5 тысяч учеников

20 мая 2023, 04:57
Фото: 1MI
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Ремонтные работы запланированы на два года — 2024 и 2025-й.

В Омской области в 2024–2025 году на капитальный ремонт планируют закрыть сразу 19 школ. 14 из них, как ранее рассказывал Город55, находится на территории города.

Накануне в департаменте образования объяснили по какому принципу учеников будут распределять по другим школам. Учитываются четыре фактора:

  • Транспортная доступность;
  • Сохранность педагогических кадров и контингента обучающихся — классы расформировываться не будут;
  • Сохранение смен — в соответствии с действующим законодательством обучающиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов должны обучаться только в первую смену;
  • Соблюдение требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении.

В 14 школах, которые попали в программу капремонта, обучаются около 12,5 тысяч детей. Больше всего учеников в школах № 107 на Московке-2 (1570 человек) и № 118 на Космическом проспекте (1405 человек).

Рассказываем, в какие учебные заведения решили перевести детей:

  • Из школы № 118 — в лицей № 25, школы № 73 с углубленным изучением отдельных предметов, 134, 2;
  • Из школы № 71 — в школы № 108 и 83;
  • Из школы № 107 — в школы № 108 и 99 с углубленным изучением отдельных предметов;
  • Из школы № 133 — в школу № 63 и гимназию № 12;
  • Из школы № 82 — в школы № 44 и 80;
  • Из школы № 14 с углубленным изучением отдельных предметов — в школы № 16 и 23;
  • Из лицея № 29 — в гимназию № 159 и школу № 15;
  • Из школы № 11 — в гимназию № 150 и школу № 47 с углубленным изучением отдельных предметов;
  • Из школы № 129 — в гимназию № 123 и школу № 98;
  • Из школы № 18 — в школы № 109 и 8 (во всех учебных заведениях — углубленное изучение отдельных предметов);
  • Из школы № 91 — во второе здание этой школы и в колледж информационных технологий, экономики и коммерции;
  • Из школы № 21 — в школы № 49 и 28, а также в омский колледж профессиональных технологий;
  • Из школы № 79 — в дом детства «Радуга» и школу № 59;
  • Из школы № 56 — во второе здание этого образовательного учреждения, школы № 130 и 1.

Если родителей не устраивает подобранный вариант, они могут сами выбрать школу и при наличии в ней свободных мест перевести туда на обучение своего ребенка.

Опрос родителей выпускников школ показал, сколько они готовы потратить на мероприятие
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#Юлия Истомина#Школа#Капремонт#Капитальный ремонт школ#Школьники#Образование#Департамент образования#Город#Общество#Новости#Омск
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