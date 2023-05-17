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Опрос родителей выпускников школ показал, сколько они готовы потратить на мероприятие

17 мая 2023, 18:41
В опросе, проведенном двумя популярными порталами среди родителей учеников 9-х и 11-х классов об отношении к выпускному балу, выяснилось, что большинство мероприятий проходят вне стен школы. 80% опрошенных выбрали различные площадки для проведения торжества.

Самым популярным местом стал ресторан - 49% респондентов выбрали подобный формат. За ним следуют мероприятия на природе (26%) и столичные теплоходы (16%). Лишь 3% выбрали выпускной на лимузине. Об этом пишет 360tv.ru.

Отмечается, что 24% участников опроса готовы потратить более 20 тысяч рублей на организацию вечера, 13% расчитывают на бюджет около 15 тысяч рублей. Еще 15% укладываются в 10-15 тысяч рублей и только 8% из всех опрошенных готовы выделить на торжество менее 5 тысяч рублей.

Кроме того, опрос показал, что одним из важнейших моментов и самых затратных является подбор наряда на выпускной. Более 15% родителей готовы потратить на платье или костюм более 15 тысяч рублей.

В список расходов включены подарки учителям и банкет. Наконец, 61% опрошенных родителей отмечают, что эти траты слишком высокие (23%) или достаточно высокие (38%). Тем не менее, они готовы жертвовать деньги ради выпускного бала.

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