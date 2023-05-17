Опрос родителей выпускников школ показал, сколько они готовы потратить на мероприятие

Отмечается, что 24% участников опроса готовы потратить более 20 тысяч рублей на организацию вечера, 13% расчитывают на бюджет около 15 тысяч рублей. Еще 15% укладываются в 10-15 тысяч рублей и только 8% из всех опрошенных готовы выделить на торжество менее 5 тысяч рублей.