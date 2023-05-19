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В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ

19 мая 2023, 11:07
Фото: 1MI
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Ремонтные работы в 2024–2025 году запланированы в 19 учебных заведениях региона.

В Омской области 19 учебных учреждений будут отремонтированы в 2024–2025 году в рамках федеральной программы. Отбор уже пройден, на ремонтные работы выделят 2,161 млрд рублей. Ориентировочно деньги поступят в этом месяце, но уже сейчас представители департамента образования и министерства образования рассказали, как будет организован учебный процесс и где будут учиться дети из закрытых на капремонт школ.

Как сообщил министр образования Иван Кротт, в программу вошли пять учебных заведений от районов Омской области — Называевская СОШ № 1, Солнцевская СОШ (Исилькульский район), Тевризская СОШ № 2, Троицкая СОШ (Омский район), Казачья кадетская школа-интернат им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, и 14 школ от города.

В Октябрьском округе на капремонт закроют 2 школы (№ 56, 118), Ленинском — 3 (№ 71, 79, 107), Кировском — 2 (№ 11, 21), Центральном — 3 (№ 14, 29, 91) и Советском — 4 (№ 18, 82, 129, 133).

Департамент образования городской администрации уже начал распределять детей из школ, которые закроются на капитальный ремонт, по другим учебным заведениям. Планы по распределению практически сформированы.

Распределение учеников по другим школамРаспределение учеников по другим школам
Распределение учеников по другим школамРаспределение учеников по другим школам
Распределение учеников по другим школам
Фото: Пресс-служба администрации Омска
«Мы учитывали следующие принципы: шаговая доступность; сохранность педагогических кадров и контингента обучающихся — классы расформировываться не будут; сохранение смен — в соответствии с действующим законодательством обучающиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов должны обучаться только в первую смену, данное требование соблюдено во всех учреждениях при распределении. А вот некоторые параллели среднего звена с первой смены будут переведены во вторую смену, что не противоречит действующему законодательству. Четвертый принцип — соблюдение требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении», — уточнил директор департамента образования Ильдар Бикмаев.

При желании родители, которых не устроит подобранный для распределения вариант, могут перевести ребенка в другую школу. Главное, чтобы в учебном заведении были свободные места.

Для родителей учеников образовательных учреждений, которые попадают под распределение, депобразования открыл горячую линию. Звонки принимаются по понедельникам и средам с 9:00 до 11:00 по следующим номерам: КАО, ЦАО — 20-09-59, ОАО — 20-12-26, САО, ЛАО — 25-67-92. Кроме того, скоро во всех школах пройдут собрания коллектива, родительские собрания и начнутся информационные мероприятия в родительских чатах.

Для родителей работает горячая линияДля родителей работает горячая линия
Для родителей работает горячая линия
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Омская область не впервые участвует в программе по капремонту школ. В прошлом году ремонтировались образовательные учреждения в Полтавке и Марьяновке, в 2023-м — школы № 3 и гимназии № 75.

«Работы идут по графику, проблем ни с подрядчиками, ни с материалами на строительных площадках нет. Это пилотные объекты, на которых мы нарабатываем опыт ремонта старых зданий школ, некоторые из которых строились хозспособом, и готовимся к масштабной ремонтной кампании», — рассказал вице-мэр, директор департамента строительства Михаил Веселев.

Добавим, что ремонт начнется после получения Омской областью финансирования и проведения необходимых конкурсных процедур. И хоть работы рассчитаны на два года, все заинтересованы завершить их до 1 сентября 2025 года, чтобы дети раньше вернулись в свои обновленные школы.

В Омской области собираются одновременно закрыть на капремонт 19 школ
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