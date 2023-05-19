В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ

В Омской области 19 учебных учреждений будут отремонтированы в 2024–2025 году в рамках федеральной программы. Отбор уже пройден, на ремонтные работы выделят 2,161 млрд рублей. Ориентировочно деньги поступят в этом месяце, но уже сейчас представители департамента образования и министерства образования рассказали, как будет организован учебный процесс и где будут учиться дети из закрытых на капремонт школ.