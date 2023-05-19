В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
В Омской области 19 учебных учреждений будут отремонтированы в 2024–2025 году в рамках федеральной программы. Отбор уже пройден, на ремонтные работы выделят 2,161 млрд рублей. Ориентировочно деньги поступят в этом месяце, но уже сейчас представители департамента образования и министерства образования рассказали, как будет организован учебный процесс и где будут учиться дети из закрытых на капремонт школ.
Как сообщил министр образования Иван Кротт, в программу вошли пять учебных заведений от районов Омской области — Называевская СОШ № 1, Солнцевская СОШ (Исилькульский район), Тевризская СОШ № 2, Троицкая СОШ (Омский район), Казачья кадетская школа-интернат им. Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, и 14 школ от города.
В Октябрьском округе на капремонт закроют 2 школы (№ 56, 118), Ленинском — 3 (№ 71, 79, 107), Кировском — 2 (№ 11, 21), Центральном — 3 (№ 14, 29, 91) и Советском — 4 (№ 18, 82, 129, 133).
Департамент образования городской администрации уже начал распределять детей из школ, которые закроются на капитальный ремонт, по другим учебным заведениям. Планы по распределению практически сформированы.
«Мы учитывали следующие принципы: шаговая доступность; сохранность педагогических кадров и контингента обучающихся — классы расформировываться не будут; сохранение смен — в соответствии с действующим законодательством обучающиеся 1, 5, 9, 10, 11 классов должны обучаться только в первую смену, данное требование соблюдено во всех учреждениях при распределении. А вот некоторые параллели среднего звена с первой смены будут переведены во вторую смену, что не противоречит действующему законодательству. Четвертый принцип — соблюдение требований и норм в учебном процессе уже в новом учреждении», — уточнил директор департамента образования Ильдар Бикмаев.
При желании родители, которых не устроит подобранный для распределения вариант, могут перевести ребенка в другую школу. Главное, чтобы в учебном заведении были свободные места.
Для родителей учеников образовательных учреждений, которые попадают под распределение, депобразования открыл горячую линию. Звонки принимаются по понедельникам и средам с 9:00 до 11:00 по следующим номерам: КАО, ЦАО — 20-09-59, ОАО — 20-12-26, САО, ЛАО — 25-67-92. Кроме того, скоро во всех школах пройдут собрания коллектива, родительские собрания и начнутся информационные мероприятия в родительских чатах.
Омская область не впервые участвует в программе по капремонту школ. В прошлом году ремонтировались образовательные учреждения в Полтавке и Марьяновке, в 2023-м — школы № 3 и гимназии № 75.
«Работы идут по графику, проблем ни с подрядчиками, ни с материалами на строительных площадках нет. Это пилотные объекты, на которых мы нарабатываем опыт ремонта старых зданий школ, некоторые из которых строились хозспособом, и готовимся к масштабной ремонтной кампании», — рассказал вице-мэр, директор департамента строительства Михаил Веселев.
Добавим, что ремонт начнется после получения Омской областью финансирования и проведения необходимых конкурсных процедур. И хоть работы рассчитаны на два года, все заинтересованы завершить их до 1 сентября 2025 года, чтобы дети раньше вернулись в свои обновленные школы.