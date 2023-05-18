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Без урн и света. Прокуратура оценила состояние остановок в Омской области

18 мая 2023, 08:48
Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Омская прокуратура заставила глав поселений привести в порядок остановки

Проблемы выявили на территории поселений в Горьковском районе.

При проверке нескольких населенных пунктов у районной прокуратуры возникли вопросы к качеству остановочных пунктов. Проблемы нашли в Краснополянском, Лежанском, Новопокровском, Октябрьском, Павлодаровском, Серебрянском сельских поселениях.

Сотрудников надзорного ведомства не устроило, что в районе остановок нет посадочных площадок, освещения, мусорных контейнеров и урн, заездного «кармана». Где-то отсутствовали навес, место для ожидания, не был проложен пешеходный переход.

Фото: пресс-служба прокуратуры Омской области

Однако не все местные жители видят в этом смысл. Например, проживающий в поселении Октябрьское дал следующий комментарий:

«Село маленькое, машины ездят очень редко. Какой пешеходный переход, зачем? Формализм какой-то и придумывание проблем на ровном месте. При этом та часть остановки, которая закрыта от ветра, грязная, внутри вечно чем-то воняет. Это и правда надо исправлять».

Прокуратура же оценила остановки на соответствие с законом. Нарушений оказалось достаточно, чтобы был подан иск в суд. Администрации поселений обязали привести в порядок все остановочные пункты, но пока судебное решение не вступило в законную силу.

Напомним, что в Омске к сентябрю 2023 году обустроят сразу несколько остановок общественного транспорта, чтобы ими могли пользоваться в том числе и омичи с ограниченными возможностями здоровья. Всего в списке значится 28 точек. На остановках оборудуют пандусы, двухуровневые поручни и заменят старые покрытия.

Доступная среда. На 28 остановках в Омске оборудуют пандусы для инвалидов
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#Алина Ясинская#Новости#Омская область#Горьковский район#Общество#Транспорт#Автобусные остановки#Жалобы#Пешеходный переход#Уличное освещение
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