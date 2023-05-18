Без урн и света. Прокуратура оценила состояние остановок в Омской области

Напомним, что в Омске к сентябрю 2023 году обустроят сразу несколько остановок общественного транспорта, чтобы ими могли пользоваться в том числе и омичи с ограниченными возможностями здоровья. Всего в списке значится 28 точек. На остановках оборудуют пандусы, двухуровневые поручни и заменят старые покрытия.