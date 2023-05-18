Без урн и света. Прокуратура оценила состояние остановок в Омской области

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:50
При проверке нескольких населенных пунктов у районной прокуратуры возникли вопросы к качеству остановочных пунктов. Проблемы нашли в Краснополянском, Лежанском, Новопокровском, Октябрьском, Павлодаровском, Серебрянском сельских поселениях.
Сотрудников надзорного ведомства не устроило, что в районе остановок нет посадочных площадок, освещения, мусорных контейнеров и урн, заездного «кармана». Где-то отсутствовали навес, место для ожидания, не был проложен пешеходный переход.
Однако не все местные жители видят в этом смысл. Например, проживающий в поселении Октябрьское дал следующий комментарий:
«Село маленькое, машины ездят очень редко. Какой пешеходный переход, зачем? Формализм какой-то и придумывание проблем на ровном месте. При этом та часть остановки, которая закрыта от ветра, грязная, внутри вечно чем-то воняет. Это и правда надо исправлять».
Прокуратура же оценила остановки на соответствие с законом. Нарушений оказалось достаточно, чтобы был подан иск в суд. Администрации поселений обязали привести в порядок все остановочные пункты, но пока судебное решение не вступило в законную силу.
Напомним, что в Омске к сентябрю 2023 году обустроят сразу несколько остановок общественного транспорта, чтобы ими могли пользоваться в том числе и омичи с ограниченными возможностями здоровья. Всего в списке значится 28 точек. На остановках оборудуют пандусы, двухуровневые поручни и заменят старые покрытия.