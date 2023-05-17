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Доступная среда. На 28 остановках в Омске оборудуют пандусы для инвалидов

17 мая 2023, 02:47
Фото: официальный телеграм-канал мэра Омска Сергея Шелеста

В этом году в Омске для инвалидов адаптируют 28 остановок общественного транспорта

Подрядчик уже приступил к работе на некоторых объектах.

К осени 2023 года в Омске будут комплексно обустраивать и менять внешний вид 28 остановочных пунктов. Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал это у себя в телеграм-канале.

В рамках региональной программы «Доступная среда» подрядчик заменит на остановках старые покрытия, уложит тактильную плитку, оборудует пандусы и двухуровневые поручни. В общем, преобразует пункты, чтобы общественным транспортом могли с комфортом пользоваться все горожане.

Так, работы уже начались на трамвайном остановочном пункте «5-я Линия», на точках по улицам Перелета, Ватутина, остановках «Хлебозавод», «Трамвайное депо», «Поликлиника» и других. Подрядчик должен закончить всю модернизацию до 15 сентября 2023 года.

Градоначальник отметил, что все эти пункты взяты не из головы чиновников. О них рассказали сами омичи, которые имеют проблемы со здоровьем, а также представители профильных общественный объединений города.

Ранее сотрудники регионального минтранса рассказывали об установке девяти светофоров и двух камер автоматической фотовидеофиксации на дорогах Омска. Для этого было выделено 47,2 млн рублей.

Что касается ремонта дорог, то не все омичи радуются обновлениям. По их наблюдениям, из-за некачественной работы проезжая часть уже на следующий год после ремонта приходит в негодность. Подобную проблему горожане заметили на площади Лицкевича.

«Поребрики уже крошатся». Омичи возмутились качеством ремонта дорог
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#Алина Ясинская#Ремонт#Автобусные остановки#Остановка#Инвалиды#Программа Доступная среда#Город#Общество#Транспорт#Новости#Омск
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