Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
В Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области рассказали, сколько детей родилось в регионе за первые четыре месяца этого года. Согласно этим данным, на свет появились 5096 детей.
Больше всего малышей при этом родилось в марте — 1409, меньше всего в феврале — 1182. В январе количество новорожденных составило 1294, а в апреле — 1211.
Если сравнивать статистику 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то рождаемость в Омской области упала на 205 человек. В общей сложности в прошлом году родилось 16 225 детей. Согласно данным Омскстата, омички с каждым годом рожают меньше. Эта тенденция начала появляться в 2015 году.
По информации ЗАГСов, смертность в регионе опять превышает рождаемость. Разница между количеством новорожденных и умерших омичей в текущем году составляет больше трех тыс человек.
Вместе с тем уровень смертности снизился в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2022 года. Тогда из жизни ушел 9 991 житель Омской области, в этом году — 8 157 человек.