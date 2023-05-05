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Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей

5 мая 2023, 08:31
Фото: Город55
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С начала 2023 года в Омской области родилось 5056 детей

Смертность в регионе все еще превышает рождаемость.

В Управлении ЗАГС Главного государственно-правового управления Омской области рассказали, сколько детей родилось в регионе за первые четыре месяца этого года. Согласно этим данным, на свет появились 5096 детей.

Больше всего малышей при этом родилось в марте — 1409, меньше всего в феврале — 1182. В январе количество новорожденных составило 1294, а в апреле — 1211.

Если сравнивать статистику 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то рождаемость в Омской области упала на 205 человек. В общей сложности в прошлом году родилось 16 225 детей. Согласно данным Омскстата, омички с каждым годом рожают меньше. Эта тенденция начала появляться в 2015 году.

По информации ЗАГСов, смертность в регионе опять превышает рождаемость. Разница между количеством новорожденных и умерших омичей в текущем году составляет больше трех тыс человек.

Вместе с тем уровень смертности снизился в сравнении с первыми четырьмя месяцами 2022 года. Тогда из жизни ушел 9 991 житель Омской области, в этом году — 8 157 человек.

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#Алина Ясинская#Общество#Дети#Рождаемость#Смертность#Новорожденный#ЗАГС#Новости#Омская область
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