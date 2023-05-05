Не до распашонок. В Омской области рождается все меньше детей

Если сравнивать статистику 2023 года с аналогичным периодом 2022-го, то рождаемость в Омской области упала на 205 человек. В общей сложности в прошлом году родилось 16 225 детей. Согласно данным Омскстата, омички с каждым годом рожают меньше. Эта тенденция начала появляться в 2015 году.