Большинству омичей оказались важны подарки в отношениях

Оказалось, что каждая четвертая омичка минимум один раз в жизни вступала в отношения только из-за того, что мужчина красиво ухаживал. И наоборот, 22% опрошенных заканчивали отношения из-за отсутствия подарков. Кстати, треть мужчин признались, что хотя бы раз пользовались таким методом, а вот 9% делают так регулярно.