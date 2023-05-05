Большинству омичей оказались важны подарки в отношениях

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Аналитики бренда SOKOLOV совместно с приложением для знакомств Mamba выяснили у омичей, какую роль играют подарки в отношениях.
Оказалось, что каждая четвертая омичка минимум один раз в жизни вступала в отношения только из-за того, что мужчина красиво ухаживал. И наоборот, 22% опрошенных заканчивали отношения из-за отсутствия подарков. Кстати, треть мужчин признались, что хотя бы раз пользовались таким методом, а вот 9% делают так регулярно.
Большинство омичей (78%) считают, что подарки являются важным показателем отношения человека. Но для женщин наличие конфетно-букетного периода важнее, чем для мужчин. А для каждой 6 омички долгожданный подарок от возлюбленного даже повлияет на решение выйти за него замуж.
Также оказалось, что женщины готовы больше тратиться на подарки, нежели мужчины. Согласно опросу, 78% мужчин дарят подарки, не ожидая ничего взамен, 18% ждут благодарности, а 4% в любом случае ждут хоть чего-то взамен.
Еще 34% опрошенных женщин признались, что готовы принять дорогой подарок от ухажеров. Однако 26% не примут подарок, чтобы не чувствовать себя «должной». А вот 40% девушек принимают подарки только от своих «вторых половинок».
Топ-5 подарков от мужчин:
И они правы: 59% женщин любят получать цветы, 47% — ювелирные изделия, 46% — путешествия, 35% — парфюм и 11% — сертификат на спа-услуги.