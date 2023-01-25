Дешево и сердито. Омичкам дарят самые недорогие украшения в Сибири

Особа активный рост произошел в Ростове-на-Дону (+292,1%), Челябинске (+287,5%), Перми (+182,6%), Уфе (+165,0%) и Тюмени (+146,0%). Средний чек за год вырос на 4% и составил 1560 рублей. В Иркутске зафиксировали самый высокий средний чек — 1808 рублей, а в Омске самый низкий результат — 1371 рубль. Зато доля продаж серебряных украшений среди городов-миллионников в Омске самая высокая и составляет 89%, после идет Пермь с 88%.