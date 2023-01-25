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Posted Сегодня, 13:16

Published Сегодня, 13:16

Modified Сегодня, 13:41

Updated Сегодня, 13:41

Дешево и сердито. Омичкам дарят самые недорогие украшения в Сибири

Сегодня, 13:16
Фото: Город55

Омск возглавил топ по продажам серебряных украшений среди городов-миллионников

Средний чек в Омске составляет 1371 рубль.

Ювелирный бренд SOKOLOV проанализировал продажи серебряных изделий за 2022 год во всех регионах России. По сравнению с прошлым годом продажи украшений выросли на 25,7%.

Особа активный рост произошел в Ростове-на-Дону (+292,1%), Челябинске (+287,5%), Перми (+182,6%), Уфе (+165,0%) и Тюмени (+146,0%). Средний чек за год вырос на 4% и составил 1560 рублей. В Иркутске зафиксировали самый высокий средний чек — 1808 рублей, а в Омске самый низкий результат — 1371 рубль. Зато доля продаж серебряных украшений среди городов-миллионников в Омске самая высокая и составляет 89%, после идет Пермь с 88%.

Россияне в 2022 году меньше всего приобретали подвески (4%), а больше всего серебряные цепи (29%) и серьги (25%). Большинство людей выбирают украшения без каких-либо вставок (50%), сообщают в Аналитическом Центре SOKOLOV.

Как выбрать красивые серебряные украшения
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#Ксения Карагодина#Статистика#Украшения#Покупки#Серебро#Новости#Омск#Омская область#Россия
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