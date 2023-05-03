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Компания Сутягинского выиграла в торгах на аренду земельного участка в Омской области

3 мая 2023, 09:03
Фото: 1MI
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Договор аренды заключат сроком на пять лет. Ежегодная плата составит 366 тысяч рублей.

В Омской области нашли арендатора для земельного участка площадью 646,5 тысяч кв. м, расположенного в селе Борки Кормиловского района. Договор сроком на 5 лет заключат с ООО «Агропромышленный холдинг „Алтаур“, учредителем которого является бизнесмен Юрий Сутягинский.

За участок с кадастровым номером 55:09:030601:367, который находится в собственности Борчанского сельского поселения, АПК «Алтаур» будет ежегодно платить 366 265,62 рубля (начальная цена была почти на 164 тысячи меньше). Использовать землю разрешается для сельскохозяйственного производства.

Фото: Скриншот с Публичной кадастровой карты

Помимо АПК «Алтаур» за земельный участок также боролись индивидуальный предприниматель Николай Моренко и ООО «Руском-Агро». Последним владеет самый богатый омский бизнесмен Темури Латария.

«Руском» и «Алтаур» ранее уже судились друг с другом из-за аренды земельных участков площадью 70 Га в Георгиевском поселении Кормиловского района. Торги на аренду земли состоялись в 2022 году и победителем тогда признали «Руском» Темури Латарии, с чем не согласилась компания Сутягинского «Алтаур». Выяснилось, что ее заявку чиновники из Георгиевского поселения отклонили, а «Руском» наоборот направил документы за два дня до объявления конкурса.

Суд в трех инстанциях встал на сторону фирмы Юрия Сутягинского и обязал расторгнуть заключенный в прошлом году контракт об аренде земли.

В Омской области из-за земельного участка судились бизнесмены Сутягинский и Латария
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#Юлия Истомина#Земельный участок#Аренда#Сельское хозяйство#Сельскохозяйственная земля#Торги#Темури Латария#Сутягинские#Общество#Бизнес#Новости#Омская область#Кормиловский район
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