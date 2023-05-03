Компания Сутягинского выиграла в торгах на аренду земельного участка в Омской области

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Омской области нашли арендатора для земельного участка площадью 646,5 тысяч кв. м, расположенного в селе Борки Кормиловского района. Договор сроком на 5 лет заключат с ООО «Агропромышленный холдинг „Алтаур“, учредителем которого является бизнесмен Юрий Сутягинский.
За участок с кадастровым номером 55:09:030601:367, который находится в собственности Борчанского сельского поселения, АПК «Алтаур» будет ежегодно платить 366 265,62 рубля (начальная цена была почти на 164 тысячи меньше). Использовать землю разрешается для сельскохозяйственного производства.
Помимо АПК «Алтаур» за земельный участок также боролись индивидуальный предприниматель Николай Моренко и ООО «Руском-Агро». Последним владеет самый богатый омский бизнесмен Темури Латария.
«Руском» и «Алтаур» ранее уже судились друг с другом из-за аренды земельных участков площадью 70 Га в Георгиевском поселении Кормиловского района. Торги на аренду земли состоялись в 2022 году и победителем тогда признали «Руском» Темури Латарии, с чем не согласилась компания Сутягинского «Алтаур». Выяснилось, что ее заявку чиновники из Георгиевского поселения отклонили, а «Руском» наоборот направил документы за два дня до объявления конкурса.
Суд в трех инстанциях встал на сторону фирмы Юрия Сутягинского и обязал расторгнуть заключенный в прошлом году контракт об аренде земли.