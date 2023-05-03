Компания Сутягинского выиграла в торгах на аренду земельного участка в Омской области

«Руском» и «Алтаур» ранее уже судились друг с другом из-за аренды земельных участков площадью 70 Га в Георгиевском поселении Кормиловского района. Торги на аренду земли состоялись в 2022 году и победителем тогда признали «Руском» Темури Латарии, с чем не согласилась компания Сутягинского «Алтаур». Выяснилось, что ее заявку чиновники из Георгиевского поселения отклонили, а «Руском» наоборот направил документы за два дня до объявления конкурса.