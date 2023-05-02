Омское госпредприятие ищет арендаторов для железнодорожного тупика

Стартовая цена торгов — 70 тысяч рублей. Такой будет ежемесячная плата по договору аренды, его, кстати, планируют заключить на 5 лет. Если начальная стоимость не изменится, «Таврическое ДРСУ» сможет заработать за этот срок 4,2 млн рублей. Отметим, что рыночная стоимость объекта составляет 12,5 млн рублей.