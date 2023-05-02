Омское госпредприятие ищет арендаторов для железнодорожного тупика

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В Омске на улице Барабинская, рядом со станцией Московка, сдают в аренду железнодорожный тупик протяженностью 539 метров. В минимущества Омской области 24 апреля разрешили госпредприятию «Таврическое дорожное ремонтно-строительное управление» найти арендатора для сооружения.
Железнодорожный тупик находится на территории ДРСУ № 3. Использовать имущество можно для отгрузки сыпучих материалов, например, песка и щебня.
Стартовая цена торгов — 70 тысяч рублей. Такой будет ежемесячная плата по договору аренды, его, кстати, планируют заключить на 5 лет. Если начальная стоимость не изменится, «Таврическое ДРСУ» сможет заработать за этот срок 4,2 млн рублей. Отметим, что рыночная стоимость объекта составляет 12,5 млн рублей.
Арендатору предстоит взять на себя обязанности по содержанию железнодорожного тупика, проведению текущего и капитального ремонта. Заявки на торги принимают до 22 мая, итоги обещают подвести 24 мая.
Напомним, что предприятие «Таврическое ДРСУ» в 2022 году было реорганизовано. К нему присоединили семь других дорожных госпредприятий: Азовское, Нововаршавское, Одесское, Павлоградское, Полтавское, Русско-Полянское и Шербакульское. Директором «Таврического ДРСУ» с июня 2020 года значится Александр Кузубов.