НА ДРСУ-2 ввели процедуру наблюдения

Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры наблюдения в Дорожно-ремонтном строительном управлении №2. Временным управляющим стал Петр Круподра, который должен будет изучить состояние дел и 5 сентября отчитаться о перспективах предприятия.