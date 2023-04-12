НА ДРСУ-2 ввели процедуру наблюдения

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры наблюдения в Дорожно-ремонтном строительном управлении №2. Временным управляющим стал Петр Круподра, который должен будет изучить состояние дел и 5 сентября отчитаться о перспективах предприятия.
ДРСУ-2 принадлежит Министерству имущественных отношений Омской области. Город55 уже писал о его тяжелом финансовом положении: долги предприятия превысили 50 млн рублей, с 2019 года звучали заявления ряда кредиторов о намерении добиться признания ДРСУ-2 несостоятельным должником.
Отметим, что 58-летний Петр Круподра, выходец из Тернопольской области Украины, сейчас является внешним управляющим тарского ДРСУ-5, московского ООО «ГТС», омского ООО «Интерстрой» и ряда других фирм.