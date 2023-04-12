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НА ДРСУ-2 ввели процедуру наблюдения

12 апреля 2023, 11:46
Фото: 1MI
иллюстрация
Предприятие, принадлежащее Минимуществу Омской области, банкротится из-за долгов.

Арбитражный суд Омской области принял решение о введении процедуры наблюдения в Дорожно-ремонтном строительном управлении №2. Временным управляющим стал Петр Круподра, который должен будет изучить состояние дел и 5 сентября отчитаться о перспективах предприятия.

ДРСУ-2 принадлежит Министерству имущественных отношений Омской области. Город55 уже писал о его тяжелом финансовом положении: долги предприятия превысили 50 млн рублей, с 2019 года звучали заявления ряда кредиторов о намерении добиться признания ДРСУ-2 несостоятельным должником.

Отметим, что 58-летний Петр Круподра, выходец из Тернопольской области Украины, сейчас является внешним управляющим тарского ДРСУ-5, московского ООО «ГТС», омского ООО «Интерстрой» и ряда других фирм.

 

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#Николай Эйхвальд#ДРСУ-2#Бизнес#Петр Круподра
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