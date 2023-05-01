Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:40

Published Сегодня, 14:40

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Изображение материала

Концерт Газманова, сборы фильма «Вызов» и судьба «Оши». Омск сегодня

1 мая 2023, 14:40
Фото: Город55
Итоги дня по версии «Города55».

Новость №1. Олег Газманов отыграл бесплатный концерт на G-Drive Арене

Мероприятие посвятили Празднику Весны и Труда. Под крышей ледового дворца спорта собралось несколько тысяч омичей. Артист исполнил свои хиты для омичей — «Есаул», «Офицеры» и другие. Несмотря на свой возраст, певцу в этом году исполнится 72 года, Олег Газманов находится в хорошей физической форме. Певец продемонстрировал это прямо на сцене, отжавшись пару десятков раз. После, как ни в чем не бывало, артист продолжил петь.

Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Узнать подробнее

Новость №2. Фильм «Вызов» стал лидером проката у омичей

Фильм «Вызов» по итогам апреля собрал в омском прокате без малого 7 миллионов рублей. Картина режиссера Клима Шипенко вышла на больших экранах 20 апреля. Фильм рассказывает о хирурге, которая должна отправиться на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков. Часть сцен была снята в космосе.

Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Узнать подробнее

Новость №3. Самарский бизнесмен практически полностью выкупил продовольственную компанию «Оша»

Стали известны результаты торгов по продаже имущества продовольственной корпорации «Оша». С молотка ушли птицефабрика и инкубаторий. Новому владельцу, компании «Абсолют» производственные площадки обошлись в сумме в 71,5 млн рублей. Фирма «Абсолют», зарегистрированная в Самарской области, принадлежит бизнесмену Алексею Шаповалову. Он является крупным самарским предпринимателем — значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Шаповалов женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.

Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Итоги дня#Общество#Город#Бизнес#Экономика#Концерт#Олег Газманов#Первомай#Омск#Омская область
Подпишитесь
Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова
Сегодня, 07:19
Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»
Сегодня, 05:13
Выручка фирмы-преемника омского «Мостовика» за год выросла в 2,5 раза — до 14,3 млрд
Сегодня, 13:07
Кафе, фитнес-клуб и веревочный парк. Какой готовый бизнес продают в Омске
Сегодня, 11:23
Ушла эпоха. В Омске сносят забор на улице Жукова, стоявший там не одно десятилетие
Сегодня, 05:59
Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля
Сегодня, 08:14