Концерт Газманова, сборы фильма «Вызов» и судьба «Оши». Омск сегодня

Мероприятие посвятили Празднику Весны и Труда. Под крышей ледового дворца спорта собралось несколько тысяч омичей. Артист исполнил свои хиты для омичей — «Есаул», «Офицеры» и другие. Несмотря на свой возраст, певцу в этом году исполнится 72 года, Олег Газманов находится в хорошей физической форме. Певец продемонстрировал это прямо на сцене, отжавшись пару десятков раз. После, как ни в чем не бывало, артист продолжил петь.