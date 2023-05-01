Концерт Газманова, сборы фильма «Вызов» и судьба «Оши». Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Новость №1. Олег Газманов отыграл бесплатный концерт на G-Drive Арене
Мероприятие посвятили Празднику Весны и Труда. Под крышей ледового дворца спорта собралось несколько тысяч омичей. Артист исполнил свои хиты для омичей — «Есаул», «Офицеры» и другие. Несмотря на свой возраст, певцу в этом году исполнится 72 года, Олег Газманов находится в хорошей физической форме. Певец продемонстрировал это прямо на сцене, отжавшись пару десятков раз. После, как ни в чем не бывало, артист продолжил петь.
Новость №2. Фильм «Вызов» стал лидером проката у омичей
Фильм «Вызов» по итогам апреля собрал в омском прокате без малого 7 миллионов рублей. Картина режиссера Клима Шипенко вышла на больших экранах 20 апреля. Фильм рассказывает о хирурге, которая должна отправиться на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков. Часть сцен была снята в космосе.
Новость №3. Самарский бизнесмен практически полностью выкупил продовольственную компанию «Оша»
Стали известны результаты торгов по продаже имущества продовольственной корпорации «Оша». С молотка ушли птицефабрика и инкубаторий. Новому владельцу, компании «Абсолют» производственные площадки обошлись в сумме в 71,5 млн рублей. Фирма «Абсолют», зарегистрированная в Самарской области, принадлежит бизнесмену Алексею Шаповалову. Он является крупным самарским предпринимателем — значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Шаповалов женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.