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Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова

1 мая 2023, 07:19
Фото: Василий Попов / Город55
Концерт продолжался около полутора часов
Мероприятие посвятили Празднику Весны и Труда.

Сегодня, 1 мая, в Омске на G-Drive Арене прошел бесплатный концерт Олега Газманова. Мероприятие посвятили Празднику Весны и Труда.

Под крышей ледового дворца спорта собралось несколько тысяч омичей. Билеты выделили для трудовых коллективов города через профсоюзы. Развлечения зрителей ждали уже и на площади перед Ареной. Популярностью у омичей пользовалась спортивная локация по силовому экстриму с российским атлетом Михаилом Шивляковым. Также можно было проверить силу своего удара на стенде от школы единоборств «Шторм».

Основное действо, конечно же, ждало внутри Арены.

Фото: Город55

Артист исполнил свои хиты для омичей — «Есаул», «Офицеры» и другие.

Несмотря на свой возраст, певцу в этом году исполнится 72 года, Олег Газманов находится в хорошей физической форме. Певец продемонстрировал это прямо на сцене, отжавшись пару десятков раз. После, как ни в чем не бывало, артист продолжил петь.

Концерт продолжался около полутора часов
Видео: Василий Попов / Город55

Поздравить омичей с праздником сегодня приехали и врио губернатора Виталий Хоценко вместе с мэром Сергеем Шелестом.

Глава региона оказался чуть-ли не популярнее Олега Газманова. По крайней мере, омичи около получаса не отпускали Виталия Хоценко — его буквально облепили желающие сфотографироваться.

Фото: Город55
«Поздравляю с 1 Мая. Мир, труд, май всем нам. Это праздник всегда был красным днем в календаре. Но отношение к нему в советское, постсоветское и сегодняшнее время менялось. Многие из вас помнят лихие 90-е годы, когда высшей ценностью были деньги. Сегодня мы видим, как традиционные ценности в нашу страну возвращаются. Мы видим, что труд, работа — это то, что красной нитью проходит через всю нашу жизнь», — произнес речь Хоценко.
Фото: Город55

Концерт продолжался около полутора часов. В конце мероприятия Газманов поучаствовал в акции по отправке гуманитарной помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции.

Фото: Город55
Олег Газманов выступит с концертом 1 мая на «G-Drive Арене» в Омске
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