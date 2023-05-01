Тысячи зрителей, отжимания и силовой экстрим. В Омске прошел концерт Газманова

Под крышей ледового дворца спорта собралось несколько тысяч омичей. Билеты выделили для трудовых коллективов города через профсоюзы. Развлечения зрителей ждали уже и на площади перед Ареной. Популярностью у омичей пользовалась спортивная локация по силовому экстриму с российским атлетом Михаилом Шивляковым. Также можно было проверить силу своего удара на стенде от школы единоборств «Шторм».