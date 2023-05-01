Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля

Фильм «Вызов» по итогам апреля собрал в омском прокате без малого 7 миллионов рублей. Картина режиссера Клима Шипенко вышла на больших экранах 20 апреля. Такие данные опубликовала Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.