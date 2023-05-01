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Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля

1 мая 2023, 08:14
Фото: 1MI
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Фильм «Вызов», снятый в космосе, собрал в омском прокате 7 миллионов рублей

Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

Фильм «Вызов» по итогам апреля собрал в омском прокате без малого 7 миллионов рублей. Картина режиссера Клима Шипенко вышла на больших экранах 20 апреля. Такие данные опубликовала Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.

Фильм рассказывает о хирурге, которая должна отправиться на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков. Часть сцен была снята в космосе.

Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» (сборы составили 3 млн рублей) и «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (сборы 1,6 млн рублей).

Прокат фильма «Вызов» принес более 400 миллионов рублей
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#Кинотеатры#Омские кинотеатры#Космос#Фильм#Сборы#Бизнес#Общество#Омск#Омская область#Евгений Игишев
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