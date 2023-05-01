Сборы просто космос. Фильм «Вызов» в Омске стал самым кассовым по итогам апреля

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Фильм «Вызов» по итогам апреля собрал в омском прокате без малого 7 миллионов рублей. Картина режиссера Клима Шипенко вышла на больших экранах 20 апреля. Такие данные опубликовала Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах.
Фильм рассказывает о хирурге, которая должна отправиться на МКС, чтобы спасти заболевшего космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков. Часть сцен была снята в космосе.
Также в тройку лидеров проката у омичей вошли картины «Джон Уик — 4» (сборы составили 3 млн рублей) и «На солнце, вдоль рядов кукурузы» (сборы 1,6 млн рублей).