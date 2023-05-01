Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»

В августе прошлого года Алексей Шаповалов также выкупил часть имущества ПК «Оша». По итогам аукциона бизнесмен заключил несколько сделок. Самая крупная из них на сумму 122 млн рублей касается земельного участка площадью 46 426 кв. м, где располагается свинокомплекс.