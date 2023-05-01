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Бизнесмен из Самары выкупил еще одну часть омской продовольственной корпорации «Оша»

1 мая 2023, 05:13
Фото: 1MI
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На торги были выставлены птицефабрика и инкубаторий. Новому владельцу производственные площадки обошлись в сумме в 71,5 млн рублей.

На прошлой неделе 29 апреля стали известны результаты торгов по продаже имущества продовольственной корпорации «Оша». С молотка ушли птицефабрика и инкубаторий.

«Победителем торгов по Лоту №5 „Производственная площадка Инкубаторий“, с ценой предложения 2 711 214 руб. и по Лоту №4 „Производственная площадка Птицефабрика“ с ценой предложения 68 823 721,79 руб. признано ООО „АБСОЛЮТ“ По Лотам №6, №7, №9 торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок», — говорится в документах по результатам торгов.

Птицефабрика включает в себя земельный участок площадью 763 952 квадратных метров, на котором расположены несколько десятков цехов и административных зданий. Инкубаторий площадью 10 488 квадратных метров состоит из двух производственных цехов и нескольких хозпостроек.

Согласно открытым источникам, новый владелец помещений, компания «Абсолют», зарегистрированная в Самарской области, принадлежит бизнесмену Алексею Шаповалову. Он является крупным самарским предпринимателем — значится бенефициаром 76 действующих и 118 закрытых компаний. Шаповалов женат на модели Ксении Царициной, уроженке Омска.

В августе прошлого года Алексей Шаповалов также выкупил часть имущества ПК «Оша». По итогам аукциона бизнесмен заключил несколько сделок. Самая крупная из них на сумму 122 млн рублей касается земельного участка площадью 46 426 кв. м, где располагается свинокомплекс.

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