МЧС России по Омской области перейдет на усиленный режим службы в майские праздники

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в майские праздники силы и средства МЧС перейдут в усиленный режим.
В регионе сейчас напряженная обстановка с пожарами. А порывистый ветер только помогает распространяться огню.
«В готовности к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия ежесуточно в Омской области находятся около 600 сотрудников МЧС России, задействовано почти 150 единиц спецтехники», — уточнили в МЧС.
За прошедшие сутки были устранены 124 техногенных пожара, из них 90 — это горение сухой травы на открытой территории.
Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в данный момент в регионе действует 8 лесных пожаров. Однако угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Работа по предотвращению крупных очагов пожаров продолжается.
Напомним, что Омск заволокло дымом с повышенной концентрацией угарного газа. А виной всему бушующие природные и лесные пожары.