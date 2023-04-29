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МЧС России по Омской области перейдет на усиленный режим службы в майские праздники

29 апреля 2023, 09:25
Фото: Город55
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За последние сутки они ликвидировали 124 пожара, из них 90 — это горение сухой травы.

Главное управление МЧС России по Омской области сообщает, что в майские праздники силы и средства МЧС перейдут в усиленный режим.

В регионе сейчас напряженная обстановка с пожарами. А порывистый ветер только помогает распространяться огню.

«В готовности к реагированию на пожары, чрезвычайные ситуации, происшествия ежесуточно в Омской области находятся около 600 сотрудников МЧС России, задействовано почти 150 единиц спецтехники», — уточнили в МЧС.

За прошедшие сутки были устранены 124 техногенных пожара, из них 90 — это горение сухой травы на открытой территории.

Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщает, что в данный момент в регионе действует 8 лесных пожаров. Однако угрозы перехода огня на населенные пункты нет. Работа по предотвращению крупных очагов пожаров продолжается.

Напомним, что Омск заволокло дымом с повышенной концентрацией угарного газа. А виной всему бушующие природные и лесные пожары.

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#Лесной пожар#ГУ МЧС по Омской области#Общество#Город#Происшествия#Новости#Пожары в Сибири#Омск#Омская область
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