«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем

О выделении спецтехники для борьбы с пожарами говорил сегодня и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Правда, речь шла о Называевском районе. Но и в Большереченском районе глава региона сегодня побывал. Там накануне в селе Чистоозерье произошел крупный пожар. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.