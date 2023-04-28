Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:21

Updated Сегодня, 10:21

Изображение материала

«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем

28 апреля 2023, 10:09
Леса и поля вокруг населенного пункта горят третий день

Жители Большереченского района рассказали о надвигающемся пожаре на деревню Ростовка

Со слов местных, МЧС никаких мер не принимает.

Читатели Города55 из Большереченского района рассказали о лесных пожарах, которые вплотную подошли к деревне Ростовка в Ингалинском сельском поселении. Местные жители опасаются, что огонь может перекинутся на жилые дома.

«Третий день горят поля и леса. И ничего мы с этим сделать не можем. Люди своими силами тушат пожар. На машинах возят воду. Ветер непонятно откуда дует. МЧС не предпринимает никаких мер. Говорят что, нет техники», — сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным.

О выделении спецтехники для борьбы с пожарами говорил сегодня и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Правда, речь шла о Называевском районе. Но и в Большереченском районе глава региона сегодня побывал. Там накануне в селе Чистоозерье произошел крупный пожар. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.

В Омской области в два раза расширят противопожарные минерализованные полосы
Узнать подробнее
#Жалобы#Жалоба#Лесные пожары#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Евгений Игишев#Видео
Подпишитесь
«Омск для меня понятен»: новый вице-губернатор ответил на вопросы Города55
Сегодня, 06:38
Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
Сегодня, 05:05
Погорельцам из омского села Чистоозерье выплатят по 150 тысяч
Сегодня, 05:10
Для омского ЖК «Кварталы Драверта» подготовили проект строительства дорог
Сегодня, 06:24
После жалоб на грязный воздух прокуратура провела проверку на омском «ТГК-11»
Сегодня, 04:43