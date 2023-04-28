«Своими силами тушат пожар». В Омской области не хватает техники для борьбы с огнем

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Читатели Города55 из Большереченского района рассказали о лесных пожарах, которые вплотную подошли к деревне Ростовка в Ингалинском сельском поселении. Местные жители опасаются, что огонь может перекинутся на жилые дома.
«Третий день горят поля и леса. И ничего мы с этим сделать не можем. Люди своими силами тушат пожар. На машинах возят воду. Ветер непонятно откуда дует. МЧС не предпринимает никаких мер. Говорят что, нет техники», — сообщил местный житель, пожелавший остаться анонимным.
О выделении спецтехники для борьбы с пожарами говорил сегодня и врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Правда, речь шла о Называевском районе. Но и в Большереченском районе глава региона сегодня побывал. Там накануне в селе Чистоозерье произошел крупный пожар. После поджога сухой травы огонь перекинулся на дома и хозпостройки. В результате дотла сгорело 15 построек, четыре из которых — это жилые строения.