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Пострадавшим выплатят 150 тысяч. В деревне Луговое Омской области сгорели 6 домов

29 апреля 2023, 04:38
Фото: Город55
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В деревне Луговое Омской области от пожара пострадали 6 домов

Прокуратура Омской области контролирует ход расследования уголовного дела по ст. 293 (халатность).

Вчера, 28 апреля, природный пожар перекинулся на дома и хозпостройки в деревне Луговое. Пожарные локализовали возгорание. Однако от огня пострадали 18 строений, 6 из которых — жилые дома.

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко сообщил, что в деревне работают оперативные службы и жителям оказывается вся необходимая помощь. Также на место происшествия Хоценко отправил главу района Ивана Куцевича. Отметим, что в результате вчерашнего объезда компенсацию в размере 50 и 100 тысяч рублей, выделенных от минтруда и из резервного фонда облправительства, получили десять жителей Крутинского и четыре жителя Большереченского района.

«Никого не бросим! По помощи жителям деревни Луговая Тюкалинского района: от ландшафтного пожара пострадало 6 домов. Поставил задачу оперативно начать выплаты — 100 тысяч рублей из резервного фонда правительства Омской области и 50 тысяч рублей от Минтруда. Плюсом к этой сумме добавим выплату от муниципалитета. Держу на контроле», — сообщил Виталий Хоценко.

Прокуратура Омской области сообщает, что началась проверка в связи с крупным пожаром в д. Луговая Тюкалинского района. Туда уже направился прокурор района Андрей Амельченко.

«Взят на контроль ход расследования возбужденного следственными органами уголовного дела по ст. 293 (халатность)», — уточнили прокуратуре.

По итогу проверки будет дана оценка деятельности органов местного самоуправления по профилактике и предупреждению пожаров, а также хозяйствующих субъектов по соблюдению особого противопожарного режима.

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