Пострадавшим выплатят 150 тысяч. В деревне Луговое Омской области сгорели 6 домов

В своем телеграм-канале Виталий Хоценко сообщил, что в деревне работают оперативные службы и жителям оказывается вся необходимая помощь. Также на место происшествия Хоценко отправил главу района Ивана Куцевича. Отметим, что в результате вчерашнего объезда компенсацию в размере 50 и 100 тысяч рублей, выделенных от минтруда и из резервного фонда облправительства, получили десять жителей Крутинского и четыре жителя Большереченского района.