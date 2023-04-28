Омского предпринимателя Геннадия Ушакова «закрыли» дома по делу о взятке

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Куйбышевском районном суде города Омска определились с мерой пресечения для бизнесмена, директора «Зерна Сибири» Геннадия Ушакова. Фигурантом уголовного дела он стал после передачи денег замдиректору омского депимущества Евгению Кондратьеву.
По версии омского СК, именно Ушаков передал 970 тысяч рублей в качестве вознаграждения за скорейшее оформление долгосрочной аренды помещений Центрального рынка. Эти деньги, как считают силовики, Ушаков передавал по просьбе питерских бизнесменов, — руководителя ООО «Пинотаж».
Предприниматель признал свою вину.
В суде следствие ходатайствовало о домашнем аресте для Геннадия Ушакова. Судья внял этой просьбе, — бизнесмен будет дожидаться суда в комфортной домашней обстановке, но с рядом ограничений.
Добавим, что Евгению Кондратьеву повезло куда меньше, — его отправили в СИЗО на два месяца до 25 июня 2023 года.