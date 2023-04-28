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Омского предпринимателя Геннадия Ушакова «закрыли» дома по делу о взятке

28 апреля 2023, 07:34
Фото: Город55
Меру пресечения избрали в Куйбышевском районном суде.
Дожидаться суда он будет под домашним арестом.

В Куйбышевском районном суде города Омска определились с мерой пресечения для бизнесмена, директора «Зерна Сибири» Геннадия Ушакова. Фигурантом уголовного дела он стал после передачи денег замдиректору омского депимущества Евгению Кондратьеву.

По версии омского СК, именно Ушаков передал 970 тысяч рублей в качестве вознаграждения за скорейшее оформление долгосрочной аренды помещений Центрального рынка. Эти деньги, как считают силовики, Ушаков передавал по просьбе питерских бизнесменов, — руководителя ООО «Пинотаж».

Предприниматель признал свою вину.

Ушакову внимание к его персоне не слишком нравилось.Ушакову внимание к его персоне не слишком нравилось.
Ушакову внимание к его персоне не слишком нравилось.Ушакову внимание к его персоне не слишком нравилось.
Ушакову внимание к его персоне не слишком нравилось.
Фото: Город55

В суде следствие ходатайствовало о домашнем аресте для Геннадия Ушакова. Судья внял этой просьбе, — бизнесмен будет дожидаться суда в комфортной домашней обстановке, но с рядом ограничений.

Добавим, что Евгению Кондратьеву повезло куда меньше, — его отправили в СИЗО на два месяца до 25 июня 2023 года.

Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца
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#Уголовное дело#Взятка#Коррупция#Суд#Бизнес#Происшествия#Мера пресечения#Общество#Новости#Омск#Омская область#Евгений Кондратьев#Геннадий Ушаков#Василий Попов
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