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Евгений Кондратьев

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Январь
Праздник не приходит. К кому из омских чиновников в 2023 году наведывались силовики
5 января, 12:02
Май 2023
Нападения педофилов, все больше пожаров, День Победы в Омской области
7 мая 2023, 08:00
В департаментах мэрии Омска ищут заместителей директоров с зарплатой до 67 тысяч
Для соискателей обязателен опыт госслужбы не менее 2 лет.
5 мая 2023, 09:05
Чиновника Кондратьева, попавшегося на взятке, уволили из администрации Омска
Евгений Кондратьев в настоящее время находится под следствием.
3 мая 2023, 10:38
Апрель 2023
«Гордый и робкий». В Омске арестовали замдиректора Кондратьева и бизнесмена Ушакова
28 апреля 2023, 11:56
Омского предпринимателя Геннадия Ушакова «закрыли» дома по делу о взятке
28 апреля 2023, 07:34
Омский чиновник Кондратьев просил взятку в 970 тысяч, чтобы купить автомобиль
28 апреля 2023, 05:30
Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
26 апреля 2023, 19:26
Озвучены подробности получения взятки заместителем директора омского депимущества
26 апреля 2023, 14:30

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