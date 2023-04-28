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Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца

28 апреля 2023, 05:05
Фото: Город55
Евгению Кондратьеву избрали меру пресечения
Под стражей он проведет ближайшие два месяца.

Только что в Куйбышевском районном суде города Омска избрали меру пресечения заместителю директора департамента имущества Администрации города Омска Евгению Кондратьеву, которого винят во взяточничестве.

По версии омского СК, ещё 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина,7 получил от известного омского предпринимателя Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Это вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке, да еще и «за копейки».

Геннадий УшаковГеннадий Ушаков
Евгений КондратьевЕвгений Кондратьев
Меру пресечения избрали в Куйбышевском районном судеМеру пресечения избрали в Куйбышевском районном суде
Геннадий Ушаков
Фото: Город55

Как выяснил Город55, презент чиновнику передал руководитель и владелец компании из Санкт-Петербурга, - ООО «Пинотаж». Подробнее об этом рассказываем здесь:

Замдиректора омского депимущества получил взятку за помещения на Центральном рынке
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Следователи ходатайствовали перед судом об аресте Кондратьева, мол, может скрыться и «поработать» со свидетелями в свою пользу.

Добавим, что Евгений Кондратьев признал свою вину в инкриминируемых деяниях, в связи с чем просил, чтобы его отправили под домашний арест.

«Сообщил следствию, что признаю вину в содеянном, этого должно быть достаточно для того, чтобы закончить уголовное дело. Хочу также сказать, что в прошлую пятницу только выписался из больницы, у меня есть хронические заболевания», — заявил Кондратьев.

Однако судья все-таки внял просьбам и доводам следователей и отправил чиновника в СИЗО. Здесь он проведет ближайшие два месяца — до 25 июня 2023 года.

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