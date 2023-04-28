Замдиректора омского депимущества Кондратьева отправили в СИЗО на два месяца

По версии омского СК, ещё 9 марта Кондратьев в кафе на улице Ленина,7 получил от известного омского предпринимателя Геннадия Ушакова 970 тысяч рублей. Это вознаграждение должно было посодействовать в скорейшем оформлении долгосрочной аренды помещений на Центральном рынке, да еще и «за копейки».