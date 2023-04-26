Трещит по швам. В центре Омска разваливается дорога

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Местные жители опубликовали в паблике «Омск Live» жалобу на состояние проезжей части по улице Тюменская. Перед въездом на Фрунзенский мост асфальт буквально трещит по швам. В соцсетях опубликованы фотографии.
Это кратчайший путь выезда из центральной части города на мост. Дорога явно оставляет желать лучшего. Как говорят омичи, проезжая часть очень близко прилегает к склону реки Омь, из-за чего «сползает» к берегу. На пост обратили внимание представители администрации, сказав, что за состоянием дороги следит «Управление дорожного хозяйства», в особенности после схода снега.
«По предварительной информации, разрушение дорожного полотна происходит из-за постоянного подтопления водами поврежденных подземных сетей. Департамент контроля в настоящее время устанавливает собственника сетей, затем будет проводиться претензионная работа для проведения дальнейших ремонтных работ на ул. Тюменской», — дополнительно сообщили Городу55 в пресс-центре мэрии.
Отметим, что проблемы с дорогой по этой улице беспокоят омичей не первый год. По словам местных жителей, подобную картину они наблюдают каждую весну. Известно, что частичный ремонт с связи с аварийным состоянием проезжей части делали в 2013 и 2015 годах. В 2017-м году дорогу не просто чинили, но и расширяли, сообщается на сайте городской администрации. Однако разницу, если оценивать последние фотографии, сложно увидеть.