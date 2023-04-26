Трещит по швам. В центре Омска разваливается дорога

Отметим, что проблемы с дорогой по этой улице беспокоят омичей не первый год. По словам местных жителей, подобную картину они наблюдают каждую весну. Известно, что частичный ремонт с связи с аварийным состоянием проезжей части делали в 2013 и 2015 годах. В 2017-м году дорогу не просто чинили, но и расширяли, сообщается на сайте городской администрации. Однако разницу, если оценивать последние фотографии, сложно увидеть.