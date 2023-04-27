Омский бизнес-омбудсмен теперь сможет навещать предпринимателей в колониях и СИЗО

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
Уполномоченный по правам предпринимателей в Омской области Юрий Герасименко получил возможность посещать бизнесменов, которые в настоящий момент находятся в СИЗО или колониях.
Изменения в соответствующий региональный закон внес врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Теперь в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ бизнес-омбудсмен сможет приходить в колонии и СИЗО в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.
Подобное право получили уполномоченные по правам предпринимателей во всех регионах страны после принятия закона Госдумой в конце 2022 года.
Вспоминая, сколько омских предпринимателей становятся фигурантами уголовных дел, введенная мера приобретает особую актуальность.
Напомним, что Юрий Герасименко является заслуженным юристом РФ, доктором исторических наук. Должность уполномоченного по правам предпринимателей он занимает с 16 июня 2014 года.