Омский бизнес-омбудсмен теперь сможет навещать предпринимателей в колониях и СИЗО

Изменения в соответствующий региональный закон внес врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Теперь в случаях и порядке, предусмотренных ФЗ от 7 мая 2013 года № 78-ФЗ бизнес-омбудсмен сможет приходить в колонии и СИЗО в целях защиты прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных.