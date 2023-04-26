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Виктор Шкуренко едва не лишился своего похоронного бизнеса в Ростове

26 апреля 2023, 12:12
Фото: 1MI
иллюстрация
Причиной тому стала ошибка в учредительных документах.

В жизни ООО «Ростовская национальная мемориальная организация», одним из бенефициаров которого является омский бизнесмен Виктор Шкуренко, за последние два месяца произошло несколько примечательных событий.

10 февраля в компании сменился генеральный директор: вместо Сергея Захаренко этот пост занял Денис Новохатский (по совместительству гендир похоронного агентства «Ангел» в Каменске-Шахтинском). Кстати, Захаренко сейчас руководит двумя фирмами, прописанными в Якутии, одной на Камчатке и одной в Омске; последняя — «Омская мемориальная организация» с офисом в Красном переулке.

В тот же день офис РНМО переехал из Ростова-на-Дону в село Большие Салы в Мясниковском районе Ростовской области.

15 февраля регистрирующий орган принял решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. Причиной тому стало «наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Таким образом, РНМО оказалась под угрозой, но уже 17 февраля в госреестр были внесены исправленные данные в соответствии с заявлением руководства фирмы.

Наконец, вчера, 25 апреля, у РНМО появился новый адрес. Теперь компания прописана на 3-м километре автодороги «Большие Салы — поселок Элитный».

Напомним: о том, что Виктор Шкуренко вложил деньги в строительство крематория в Ростове-на-Дону, стало известно в январе. Бизнесмен тогда рассказал Городу55, что изначально хотел строиться в Омске, но возникли проблемы с землей, а потом в его планах появился другой город. Шкуренко принадлежат 33% уставного капитала «РНМО». Другими 33% владеет еще один омич, Денис Костылев, 17% принадлежат Сергею Захаренко, по 8,5% — Игорю Баку и Павлу Гетману.

Кстати, эти пятеро совместно владеют еще и ООО «Светлая память», зарегистрированным в Ростове-на-Дону.

 

Компания Виктора Шкуренко «Регионпиво» построила крематорий в Ростове
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#Николай Эйхвальд#Крематорий#Бизнес#Новости#Ростовская область#Виктор Шкуренко
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