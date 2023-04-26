Виктор Шкуренко едва не лишился своего похоронного бизнеса в Ростове

Напомним: о том, что Виктор Шкуренко вложил деньги в строительство крематория в Ростове-на-Дону, стало известно в январе. Бизнесмен тогда рассказал Городу55, что изначально хотел строиться в Омске, но возникли проблемы с землей, а потом в его планах появился другой город. Шкуренко принадлежат 33% уставного капитала «РНМО». Другими 33% владеет еще один омич, Денис Костылев, 17% принадлежат Сергею Захаренко, по 8,5% — Игорю Баку и Павлу Гетману.