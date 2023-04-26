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Сироты, пенсии и СВО. В 2022 году омбудсмену поступило 1970 обращений от омичей

26 апреля 2023, 03:56
Фото: Пресс-служба Уполномоченного Омской области по правам человека

Омский омбудсмен Ирина Касьянова подвела итоги работы за 2022 год

В прошлом году из-за начала спецоперации и объявления частичной мобилизации жители Омской области обращались к Ирине Касьяновой с новым запросом.

Накануне уполномоченный Омской области по правам человека Ирина Касьянова во время встречи с журналистами рассказала об итогах работы за 2022 год.

В прошлом году омичи чуть чаще чем в 2021-м обращались за помощью в аппарат уполномоченного. Число обращений за год составило 1970, из них почти 1000 касаются вопросов социальных прав (пенсионных, жилищных, трудовых, охраны здоровья и др.).

24 человека благодаря вмешательству омбудсмена получили перерасчет по пенсиям. Причем в одном случае омичке 19 лет неправильно начисляли пенсию.

Также Ирина Касьянова затронула тему назначения пособий на детей. Омичке дважды отказали в назначении выплат, так как признали причину отсутствия доходов у нее неуважительной. Сейчас проводится судебное разбирательство, уполномоченный выступает в нем в качестве третьего лица.

Омбудсмен напомнила, что в очереди на улучшение жилищных условий стоят около 29 тысяч человек. Среди них есть и те, кто жилье может получить во внеочередном порядке.

«Из 134 человек, которые имели право на предоставление такого жилья, 102 проживает в Омске. Здесь процедурно очень сложный вопрос. Администрации сегодня удалось добиться увеличения стоимости жилья, но к сожалению, выходя на торги, не находится застройщиков. Были случаи, когда по 8 раз торги признавали несостоявшимися и жилье не покупалось», — пояснила Касьянова.

Значительно увеличилось в прошлом году число обращений по правам военнослужащих. До 2022 года таковых было 10-15, в 2022-м — уже 369 обращений. Сначала они были связаны с вопросами предоставления отсрочки от исполнения воинской обязанности (по состоянию здоровья, студентам и многодетным отцам), затем касались розыска военнослужащих.

Кстати, обратившиеся к уполномоченному омичи иногда оказываются не правы в своих жалобах. Так, один из жителей Омска хотел сделать банк в банке. Но вместо вклада он инвестировал деньги в предприятие. Банк же просто выступил в качестве посредника.

«Гражданину были предоставлены все документы, нужно было только ознакомиться и внимательно прочитать, но он теперь говорит, что было мелко написано», — рассказала Ирина Касьянова.
В Омске женщине на протяжении 19 лет неправильно начисляли пенсию
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#Юлия Истомина#Уполномоченный по правам человека#Ирина Касьянова#Права человека#Жалобы#Итоги#Общество#Город#Новости#Омск#Омская область
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