Сироты, пенсии и СВО. В 2022 году омбудсмену поступило 1970 обращений от омичей

Значительно увеличилось в прошлом году число обращений по правам военнослужащих. До 2022 года таковых было 10-15, в 2022-м — уже 369 обращений. Сначала они были связаны с вопросами предоставления отсрочки от исполнения воинской обязанности (по состоянию здоровья, студентам и многодетным отцам), затем касались розыска военнослужащих.