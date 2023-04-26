Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
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Updated Сегодня, 07:49
21 апреля 2023 года КУ «Управление дорожного хозяйства Омской области» заключило контракт на ремонт дороги Омск — Русская Поляна в Павлоградском районе. Подрядчиком стало ООО «Стройсервис», гендиректором которого является Яков Вагнер.
«Стройсервис» получил контракт на сумму 152,5 млн рублей (начальная стоимость была почти на 19 млн рублей больше). Подрядчику предстоит отремонтировать участок дороги со 104 по 109 км.
Отметим, что сам ремонт, несмотря на то что контракт уже заключили, начнется только в следующем году — 1 апреля. Завершить работу подрядчику необходимо до 31 октября 2024 года.
Кстати, Яков Вагнер владеет ООО «Стройсервис» вместе с сыном Евгением Вагнером, Алексеем Мельниковым и Эрной Стрюк.
Сам же Яков Вагнер является фигурантом уголовного дела о картельном сговоре. Алексей Шипилов, будучи директором АО «Омскавтодор», в декабре 2019-го заключил соглашение с гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. Компании участвовали в аукционе по ремонту трассы Омск — Тара. «Стройсервис» сбил цену и снялся с аукционом. Антимонопольщики квалифицировали эти действия как картельный сговор.