Первое заседание. В Омске судят «дорожников» за картельный сговор

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
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Updated Сегодня, 05:49
На сайте Кировского районного суда обновилась карточка уголовного дела на Алексея Шипилова и Якова Вагнера. 15 марта назначили первое заседание по делу о картельном сговоре на 29 марта. Заседание переносили уже три раза: оно должно было пройти почти месяц назад — 22 февраля.
Напомним, речь идет об уголовном деле по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере».
Следствие установило, что в декабре 2019 года Алексей Шипилов, будучи тогда гендиректором АО «Омскавтодор» заключил соглашение с действующим и сейчас гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. На государственном аукционе, устанавливающем подрядчика для ремонта трассы Омск-Тара, участвовали обе организации. «Стройсервис» сначала «сбил цену», а потом снялся с аукциона. Таким образом контракт на 1,7 млрд рублей гарантированно достался «Омскавтодору». Антимонопольная служба классифицировала это как картельный сговор.