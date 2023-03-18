Первое заседание. В Омске судят «дорожников» за картельный сговор

Следствие установило, что в декабре 2019 года Алексей Шипилов, будучи тогда гендиректором АО «Омскавтодор» заключил соглашение с действующим и сейчас гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. На государственном аукционе, устанавливающем подрядчика для ремонта трассы Омск-Тара, участвовали обе организации. «Стройсервис» сначала «сбил цену», а потом снялся с аукциона. Таким образом контракт на 1,7 млрд рублей гарантированно достался «Омскавтодору». Антимонопольная служба классифицировала это как картельный сговор.