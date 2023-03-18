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Первое заседание. В Омске судят «дорожников» за картельный сговор

18 марта 2023, 05:43
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске пройдет заседание суда по уголовному делу на Якова Вагнера и Алексей Шипилова

Первое заседание было назначено на 22 февраля, но его трижды откладывали. На днях фигуранты дела о миллиардном сговоре все же предстанут перед судом.

На сайте Кировского районного суда обновилась карточка уголовного дела на Алексея Шипилова и Якова Вагнера. 15 марта назначили первое заседание по делу о картельном сговоре на 29 марта. Заседание переносили уже три раза: оно должно было пройти почти месяц назад — 22 февраля. 

Напомним, речь идет об уголовном деле по п. п. «а, в» ч. 2 ст. 178 УК РФ «ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения, повлекшее извлечение дохода в особо крупном размере».

Следствие установило, что в декабре 2019 года Алексей Шипилов, будучи тогда гендиректором АО «Омскавтодор» заключил соглашение с действующим и сейчас гендиректором ООО «Стройсервис» Яковом Вагнером. На государственном аукционе, устанавливающем подрядчика для ремонта трассы Омск-Тара, участвовали обе организации. «Стройсервис» сначала «сбил цену», а потом снялся с аукциона. Таким образом контракт на 1,7 млрд рублей гарантированно достался «Омскавтодору». Антимонопольная служба классифицировала это как картельный сговор.

Новый виток. Уголовное дело Вагнера и Шипилова рассмотрит Кировский суд Омска
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#Дарья Зыкова#Омск#Суд#Картельный сговор#Контракты#Строительство и ремонт дорог#Судебное заседание#Общество#Город#Уголовное дело#Дороги#Новости#Омская область#Яков Вагнер#Алексей Шипилов
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