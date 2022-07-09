«Договорняк» на миллиард. За что омский «СибРос» и «Стройсервис» обвинили в сговоре

В последние дни июня УФАС по Омской области обнародовало информацию о сговоре на торгах по ремонту региональных дорог в Горьковском, Нововаршавском и Павлоградском районах, в котором участвовали ООО «Стройсервис» и ООО «СибРос». Город55 проанализировал эти торги на предмет негативных маркеров и поискал похожие ситуации.
Картель. Начало
В декабре 2019 года на портале госзакупок было размещено сразу два аукциона на ремонт дорог. Почти за 604 млн казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» искало подрядчика на трассу Омск — Муромцево — Седельниково (с 89-го по 107-й километр) в Горьковском районе, а более чем за 790.4 млн рублей предлагалось отремонтировать автодорогу Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка (с 89-го по 100-й и с 100-го по 123-й километр) в Павлоградском и Нововаршавском районах. Датой окончания приема заявок значилось 23 декабря 2019 года, а сам процесс определения поставщиков прошел 26 декабря.
В итоге трассу Омск — Муромцево — Седельниково за чуть более чем 597.9 млн рублей забрало ООО «СибРос» (Сибирский региональный союз), а на автодорогу Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка зашло ООО «Стройсервис». Здесь конечная цена вопроса составила свыше 782.5 млн рублей.
И все бы ничего, но единственными участниками этих двух аукционов как раз были «СибРос» и «Стройсервис», что, по всей видимости, и заинтересовало антимонопольщиков.
«Договорняк»
Дело в том, что обозначенные выше участники этого аукциона фактически сделали по одному шагу и отказались от дальнейшей конкурентной борьбы.
Так, в тендере на ремонт трассы Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка «СибРос» снизил цену до 786.5 млн рублей, «Стройсервис» предложил чуть более 782.5 млн рублей и стал победителем. Таким образом, от начальной стоимости контракта в 790.4 млн рублей победитель понизил цену всего на 7.9 млн рублей, что составляет всего 1% от минимальной стоимости.
В торгах на автодорогу Омск — Муромцево — Седельниково ситуация повторилась, изменился лишь победитель. «Стройсервис» предложил взяться за работу за 600.9 млн рублей, а «СибРос» — за 597.9 млн рублей. Получается, что начальная минимальная цена в 603.9 млн рублей опустилась на 6.03 млн рублей, что также равняется 1%.
Такие минимальные снижения, которые не превышают 0.5—2%, происходящие при нескольких участниках торгов, говорят о низкоэффективной и низкоконкурентной закупке и являются одним из индикаторов наличия карательного сговора между участниками. Собственно, этот факт и подтвердило в ходе проверки омское УФАС.
«Взаимосвязанные действия ООО „Стройсервис“ и ООО „СибРос“, а именно: участие в аукционах попарно, отказ от конкурентной борьбы и дальнейшей подачи ценовых предложений указывают на наличие заключенного между ними соглашения», — гласит официальное сообщение ведомства.
Итогом этого картельного сговора стало то, что победа в торгах была заранее обеспечена определенному участнику, в нашем случае это «СибРос» и «Стройсервис».
А был ли третий?
Разбираясь в этом картельном сговоре, мы нашли еще одну интересную деталь: в работах по этим контрактам поучаствовали еще три крупных участника омского рынка дорожного строительства.
Оказывается, субподрядчиком у «СибРоса» на ремонте дороги Омск — Муромцево — Седельниково за более чем 195.1 млн рублей стало ООО «Дорстрой», а «Стройсервису» на трассе Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка помогали ООО «СибДор» и ООО «Омские строительные материалы-99» за 82.8 и 34.7 млн рублей соответственно.
В связи с этим возникает резонный вопрос, не поучаствовали ли в карательном сговоре и эти компании? Ведь они без особого труда могли и сами заявиться на торги, что красноречиво доказывают их многомиллионные контракты на ремонт дорог в Омске, которые подробно разбирал Город55.
Получается, что такая схема выгодна для всех вышеперечисленных участников: «СибРос» и «Стройсервис» получают контракты на сотни миллионов рублей, а «Сибдор», «Дорстрой» и «Омские строительные материалы-99» — выгодные договоры на субподрядные работы. Словом, все при деле и деньгах.
Картель. Последствия
По заявлению омского УФАС, никаких карательных мер в отношении «СибРоса» и «Стройсервиса» не последует: дескать, исполнение контрактов уже завершено, потому и никаких предписаний о прекращении нарушения антимонопольного законодательства выдаваться не будет.
Однако, если проанализировать контракты этих компаний за последующие годы, то очень часто можно увидеть одни и те же негативные маркеры: «торги без снижения», «торги с минимальным снижением при нескольких участниках» или «один допущенный участник». Не продолжается ли и по сей день практика «договорняков» на рынке дорожного строительства Омской области?
При этом ранее руководитель компании «Стройсервис» Яков Вагнер стал фигурантом уголовного дела по статье «Ограничение конкуренции с извлечением дохода в особо крупном размере». По подсчетам силовиков, крупный размер в данном случае составил свыше 1.1 млрд рублей. Под уголовное преследование вместе с Вагнером попал и ныне осужденный за превышение должностных полномочий экс-руководитель «Омскавтодора» Алексей Шипилов. Официальное признание картеля должно послужить основным доказательством в процессе по уголовному делу.
Не исключено, что теперь силовиков также заинтересует картель между этими двумя подрядчиками, и проверка УФАС может перерасти в еще одно уголовное дело.