«Договорняк» на миллиард. За что омский «СибРос» и «Стройсервис» обвинили в сговоре

В декабре 2019 года на портале госзакупок было размещено сразу два аукциона на ремонт дорог. Почти за 604 млн казенное учреждение «Управление дорожного хозяйства Омской области» искало подрядчика на трассу Омск — Муромцево — Седельниково (с 89-го по 107-й километр) в Горьковском районе, а более чем за 790.4 млн рублей предлагалось отремонтировать автодорогу Новоселецк — Таврическое — Нововаршавка (с 89-го по 100-й и с 100-го по 123-й километр) в Павлоградском и Нововаршавском районах. Датой окончания приема заявок значилось 23 декабря 2019 года, а сам процесс определения поставщиков прошел 26 декабря.