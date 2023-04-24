Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО

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Омская область наравне с Иркутской областью вышла в лидеры по количеству лесных пожаров. Так, по данным «Авиалесохраны», в этих регионах сейчас зафиксировано 48 возгораний в лесах.
При этом, как ранее сообщал Город55, еще в пятницу в Омской области было 24 лесных пожара, а за выходные их количество удвоилось. На данный момент огонь прошел площадь почти в 578 гектар.
Отметим, что, по сообщению ГУ МЧС по Омской области, сегодня в нашем регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с и сжигание сухой травы и разведение костров запрещено.
Напомним, что сильный ветер и сухая растительность 6 мая прошлого года стали причинами крупных пожаров сразу в 8 населенных пунктах. Более всего тогда досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка.
Не исключено, что подобные ЧП могут повториться и в этом году, поскольку сразу 56 населенных пунктов области находится в зоне риска из-за возможного перехода огня с лесов и полей.