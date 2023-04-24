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Омская область вышла в лидеры по количеству лесных пожаров в СФО

24 апреля 2023, 07:00
Фото: Город55
Огонь может перекинуться в населенные пункты
За выходные количество возгораний в лесах удвоилось.

Омская область наравне с Иркутской областью вышла в лидеры по количеству лесных пожаров. Так, по данным «Авиалесохраны», в этих регионах сейчас зафиксировано 48 возгораний в лесах.

При этом, как ранее сообщал Город55, еще в пятницу в Омской области было 24 лесных пожара, а за выходные их количество удвоилось. На данный момент огонь прошел площадь почти в 578 гектар.

В Омской области бушует 24 лесных пожара
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Отметим, что, по сообщению ГУ МЧС по Омской области, сегодня в нашем регионе ожидается шквалистый ветер с порывами до 20 м/с и сжигание сухой травы и разведение костров запрещено.

Напомним, что сильный ветер и сухая растительность 6 мая прошлого года стали причинами крупных пожаров сразу в 8 населенных пунктах. Более всего тогда досталось городу Называевску и омскому микрорайону Новоалександровка.

«Я 69 лет такого не видела». Как горела омская Новоалександровка
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Не исключено, что подобные ЧП могут повториться и в этом году,  поскольку сразу 56 населенных пунктов области находится в зоне риска из-за возможного перехода огня с лесов и полей. 

В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области
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#Василий Попов#ЧП#Авария#Пожары#Общество#Город#Происшествия#Омск#Омская область#Россия#Новости
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