В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:56
В Омской области еще памятны события «огненной пятницы» 6 мая прошлого года, когда сильный шквалистый ветер и элементарное несоблюдение противопожарных норм и правил привели к страшным пожарам сразу в 8 населенных пунктах. Более всего в те сутки досталось городу Называевску, где огонь дотла спалил несколько улиц, уничтожил 97 домов и оставил без крыши над головой порядка 115 человек, а также омскому микрорайону Новоалександровка, где сгорело 24 строения и погиб мужчина.
Как ранее сообщал Город55, уже в апреле в Омской области может начаться пожароопасный сезон. Потому Город55 внимательно изучил прогноз о возможных сценариях развития пожарной обстановки в регионе, который составили специалисты ГУ МЧС по Омской области, а также выяснил, какие населенные пункты находятся в зоне риска. Рассказываем и показываем.
С апреля по октябрь
По прогнозам регионального МЧС, в 2023 году пожароопасный сезон фактически продлится с апреля по октябрь, и исходя из анализа текущей обстановки и многолетних наблюдений в ведомстве предсказали возможное сценарии его развития:
Преимущественно с середины апреля удар огненной стихии первыми могут принять на себя 7 южных и юго-западных районов Омской области:
Будет больше
Как прописано в документе, в лесах Омской области скопилось большое количество сухой прошлогодней травы, что повышает риск возникновения в 2023 году большего количества очагов лесных пожаров, а следовательно, и увеличения площади, пройденной огнем.
Для справки: в прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано 467 природных пожаров на общей площади почти в 12.4 тысячи гектаров. Из них так называемые лесные возгорания составили около 12.1 гектара, нелесные — 224 гектара. При этом было зарегистрировано 78 крупных лесных пожаров на общей площади в 73.4 тысячи гектаров.
Всего же, по данным космического мониторинга, в минувшем году в Омской области наблюдалось почти 10.2 тысячи термических точек. Что касается основных причин возгораний, то это неконтролируемые сельскохозяйственные палы и нарушения правил пожарной безопасности, а также умышленные поджоги лесов. К сожалению, фиксировались и такие случаи.
В текущем году в зону особого риска по крупным лесным пожарам попадают 8 сельских районов области:
В красной зоне
Как указано в прогнозе МЧС, в 2023 году превышение параметров пожарной обстановки с максимально высокими классами пожарной опасности (это 4—5-й классы горимости) возможны в следующих районах области:
Высокий риск
Теперь, собственно, о населенных пунктах, которым угрожают природные, ландшафтные и лесные пожары. Таких, как указано в документе, в текущем году набралось 56 в 14 районах области.
Переход огня и «огненные смерчи» в этих городах, деревнях и селах возможны из-за ландшафтных пожаров, которые будут действовать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Помимо этого пожары в этом году угрожают нефте- и газопроводам, объектам энергетики и опорам ЛЭП.
Граница рядом
Согласно прогнозу МЧС, есть риск перехода ландшафтных и природных пожаров с территории Республики Казахстан. Так называемые трансграничные пожары не исключены в следующих районах:
Самыми опасными зонами в этой категории являются степные участки границы около деревни Медет и села Джартаргуль в Черлакском районе.
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Вместо выводов приведем слова руководителя ГУ МЧС по Омской области Владислава Колодинского:
«Руководители на местах недооценивают необходимость минерализованных полос вокруг населенных пунктов и вовремя не проводят опашку или не актуализируют полосы. Рядом с местами отдыха и в поселках не скашивают сухостой, а ведь это главное „топливо“ ландшафтных пожаров».
Собственно, в прошлом году именно сухостой и стал одним из главных катализаторов, запустивших масштабные пожары 6 и 7 мая, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению массы домов и других строений, а также к непредвиденным и весьма весомым тратам из бюджета.
Надеемся, что в этом году властям на местах удастся избежать этих печальных последствий.