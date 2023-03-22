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Posted Сегодня, 05:56

Published Сегодня, 05:56

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области

22 марта 2023, 05:56
Фото: Город55
Последствия пожара в Новоалександровке в 2022 году
Весной и летом текущего года, по прогнозам экстренных служб, огонь от лесных и ландшафтных пожаров может перекинуться на деревни, села и города в 14 районах региона.

В Омской области еще памятны события «огненной пятницы» 6 мая прошлого года, когда сильный шквалистый ветер и элементарное несоблюдение противопожарных норм и правил привели к страшным пожарам сразу в 8 населенных пунктах. Более всего в те сутки досталось городу Называевску, где огонь дотла спалил несколько улиц, уничтожил 97 домов и оставил без крыши над головой порядка 115 человек, а также омскому микрорайону Новоалександровка, где сгорело 24 строения и погиб мужчина.

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Как ранее сообщал Город55, уже в апреле в Омской области может начаться пожароопасный сезон. Потому Город55 внимательно изучил прогноз о возможных сценариях развития пожарной обстановки в регионе, который составили специалисты ГУ МЧС по Омской области, а также выяснил, какие населенные пункты находятся в зоне риска. Рассказываем и показываем.

С апреля по октябрь

По прогнозам регионального МЧС, в 2023 году пожароопасный сезон фактически продлится с апреля по октябрь, и исходя из анализа текущей обстановки и многолетних наблюдений в ведомстве предсказали возможное сценарии его развития:

  • первая декада апреля — возникновение первых лесных пожаров в Омской области;
  • со второй декады апреля до конца мая — пик горимости лесов;
  • июнь — июль — снижение горимости;
  • начало июля — середина июля — единичные случаи пожаров;
  • середина июля — конец августа — малая горимость;
  • конец августа — середина октября — повышенная горимость;
  • конец октября — снижение горимости и прекращение пожаров.

Преимущественно с середины апреля удар огненной стихии первыми могут принять на себя 7 южных и юго-западных районов Омской области:

  • Горьковский;
  • Калачинский;
  • Кормиловский;
  • Называевский;
  • Оконешниковский;
  • Русско-Полянский;
  • Черлакский.

Будет больше

Как прописано в документе, в лесах Омской области скопилось большое количество сухой прошлогодней травы, что повышает риск возникновения в 2023 году большего количества очагов лесных пожаров, а следовательно, и увеличения площади, пройденной огнем.

Для справки: в прошлом году с начала пожароопасного сезона в регионе было зафиксировано 467 природных пожаров на общей площади почти в 12.4 тысячи гектаров. Из них так называемые лесные возгорания составили около 12.1 гектара, нелесные — 224 гектара. При этом было зарегистрировано 78 крупных лесных пожаров на общей площади в 73.4 тысячи гектаров.

Крупные пожары уничтожали леса, деревня и села
Видео: Город55

Всего же, по данным космического мониторинга, в минувшем году в Омской области наблюдалось почти 10.2 тысячи термических точек. Что касается основных причин возгораний, то это неконтролируемые сельскохозяйственные палы и нарушения правил пожарной безопасности, а также умышленные поджоги лесов. К сожалению, фиксировались и такие случаи.

В текущем году в зону особого риска по крупным лесным пожарам попадают 8 сельских районов области:

  • Большеуковский;
  • Знаменский;
  • Муромцевский;
  • Седельниковский;
  • Тарский;
  • Тевризский;
  • Тюкалинский;
  • Усть-Ишимский.

В красной зоне

Как указано в прогнозе МЧС, в 2023 году превышение параметров пожарной обстановки с максимально высокими классами пожарной опасности (это 4—5-й классы горимости) возможны в следующих районах области:

  • Апрель — май — в южных и центральных: в Азовском, Калачинском, Омском, Оконешниковском, Павлоградском, Русско-Полянском, Черлакском и Шербакульском;
  • июнь — июль — в западных районах: в Исилькульском, Крутинском, Любинском, Москаленском, Называевском и Тюкалинском;
  • в августе — сентябре — на всей территории Омской области.

Высокий риск

Теперь, собственно, о населенных пунктах, которым угрожают природные, ландшафтные и лесные пожары. Таких, как указано в документе, в текущем году набралось 56 в 14 районах области.

Масштабные пожары в населенных пунктах уничтожают дома дотлаМасштабные пожары в населенных пунктах уничтожают дома дотла
после таких ЧП остается лишь выжженная земля, да ямы от фундаментапосле таких ЧП остается лишь выжженная земля, да ямы от фундамента
Огонь не щадит ни людей, ни здания, ни техникуОгонь не щадит ни людей, ни здания, ни технику
Масштабные пожары в населенных пунктах уничтожают дома дотла
Фото: Город55
  • Знаменский район. Качуковское сельское поселение: село Качуково, деревня Максим Горький, деревня Усть-Тамак. Новоягодинское сельское поселение: село Новоягодное, деревня Айлинка, село Ларионовка;
  • Колосовский район. Колосовское сельское поселение: село Колосовка. Крайчиковское сельское поселение: село Крайчиково. Корсинское сельское поселение: деревня Тоскино. Строкинское сельское поселение: деревня Вишневое, деревня Квашнино;
  • Крутинский район. Китерминское сельское поселение: деревня Березово;
  • Муромцевский район. Артынское сельское поселение: село Артын. Кондратьевское сельское поселение: село Кондратьево. Пореченское сельское поселение: село Поречье. Муромцевское городское поселение: рабочий поселок Муромцево. Рязанское сельское поселение: село Рязаны, деревня Алексеевка;
  • Оконешниковский район. Красовское сельское поселение: деревня Васильевка. Крестинское сельское поселение: деревня Орловка. Оконешниковское городское поселение: рабочий поселок Оконешниково, деревня Михайловка;
  • Омский район. Красноярское сельское поселение: село Красноярка, деревня Нижняя Ильинка. Надеждинское сельское поселение: поселок Дачный. Пушкинское сельское поселение: деревня Подгородка. Чернолучинское городское поселение: дачный поселок Чернолучинский;
  • Саргатский район. Саргатское городское поселение: рабочий поселок Саргатское;
  • Седельниковский район. Голубовское сельское поселение: деревня Андреевка. Евлантьевское сельское поселение: село Евлантьевка. Кукарское сельское поселение: деревня Усть-Инцы. Саратовское сельское поселение: деревня Успенка, Седельниковское сельское поселение: село Седельниково;
  • Таврический район. Рабочий поселок Таврическое;
  • Тарский район. Васисское сельское поселение: село Васисс. Екатерининское сельское поселение: село Екатерининское. Междуреченское сельское поселение: поселок Междуречье, поселок Атак. Мартюшевское сельское поселение: село Мартюшево, деревня Бобровка, село Баженово. Егоровское сельское поселение: село Егоровка, деревня Курлян-Дубовка, деревня Межевная. Самсоновское сельское поселение: деревня Нерпинский Кордон;
  • Тевризский район. Белоярское сельское поселение: поселок Белый Яр, Екатерининское сельское поселение: село Екатериновка;
  • Тюкалинский район. Город Тюкалинск, Бекишевское сельское поселение: село Бекишево. Кабырдакское сельское поселение: село Кабырдак;
  • Усть-Ишимский район. Усть-Ишимское сельское поселение: село Усть-Ишим, поселок Южный, деревня Тюрметяки. Утускунское сельское поселение: село Аксеново, поселок Кайсы;
  • Черлакский район. Черлакское городское поселение: рабочий поселок Черлак.
В 2022 году при масштабных пожарах горели целые улицы
Фото: Город55

Переход огня и «огненные смерчи» в этих городах, деревнях и селах возможны из-за ландшафтных пожаров, которые будут действовать в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Помимо этого пожары в этом году угрожают нефте- и газопроводам, объектам энергетики и опорам ЛЭП.

Граница рядом

Согласно прогнозу МЧС, есть риск перехода ландшафтных и природных пожаров с территории Республики Казахстан. Так называемые трансграничные пожары не исключены в следующих районах:

  • Исилькульский;
  • Называевский;
  • Нововаршавский;
  • Одесский;
  • Павлоградский;
  • Полтавский;
  • Русско-Полянский;
  • Черлакский;
  • Шербакульский.

Самыми опасными зонами в этой категории являются степные участки границы около деревни Медет и села Джартаргуль в Черлакском районе.

***

Вместо выводов приведем слова руководителя ГУ МЧС по Омской области Владислава Колодинского:

«Руководители на местах недооценивают необходимость минерализованных полос вокруг населенных пунктов и вовремя не проводят опашку или не актуализируют полосы. Рядом с местами отдыха и в поселках не скашивают сухостой, а ведь это главное „топливо“ ландшафтных пожаров».
На восстановление сгоревших населенных пунктов тратятся колоссальные средства
Фото: Город55

Собственно, в прошлом году именно сухостой и стал одним из главных катализаторов, запустивших масштабные пожары 6 и 7 мая, которые привели к человеческим жертвам, уничтожению массы домов и других строений, а также к непредвиденным и весьма весомым тратам из бюджета.

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Надеемся, что в этом году властям на местах удастся избежать этих печальных последствий.

#Василий Попов#Лесные пожары#ЧП#Катастрофа#Огонь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Казахстан#Видео
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