В 2023 году огненный смерч угрожает 56 населенным пунктам Омской области

В Омской области еще памятны события «огненной пятницы» 6 мая прошлого года, когда сильный шквалистый ветер и элементарное несоблюдение противопожарных норм и правил привели к страшным пожарам сразу в 8 населенных пунктах. Более всего в те сутки досталось городу Называевску, где огонь дотла спалил несколько улиц, уничтожил 97 домов и оставил без крыши над головой порядка 115 человек, а также омскому микрорайону Новоалександровка, где сгорело 24 строения и погиб мужчина.