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Мошеннические гастроли. Сибирячка заработала срок на покупке телефонов в Омске

21 апреля 2023, 04:46
Фото: 1MI

Сибирячку отправили в омскую колонию за фейковую покупку 13 телефонов

Девушка искала объявления о продаже телефонов и подделывала чеки о переводе денег.

Прокуратура Кировского округа Омска поддержала обвинение в отношении 23-летней жительницы Красноярского края, обвиняемой в серии мошенничеств. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, Кировский районный суд Омска признал девушку виновной в совершении 13 преступлений.

Суд установил, что женщина искала объявления о продаже дорогостоящих мобильных телефонов на бесплатных сайтах объявлений и договаривалась с продавцами о встрече. Затем она использовала специальные приложения, чтобы создать фальшивые электронные чеки об оплате. Показывая обманутым покупателям чеки на своем телефоне, она убеждала их, что деньги вот-вот зачислят на счет, забирала телефоны и уходила.

Таким образом только в Омске с марта по сентябрь 2022 года она похитила мобильные телефоны у 13 человек, причинив ущерб на общую сумму 330 тысяч рублей. Отмечается, что женщина совершила несколько таких преступлений в период отбывания условного наказания за такое же мошенничество в Кемерово.

Четырем потерпевшим вернули их имущество после обнаружения украденных телефонов полицейскими в комиссионных магазинах. Однако подсудимая не приняла мер к добровольному возмещению причиненного ущерба.

В итоге суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал ее полностью компенсировать причиненный ущерб. Отмечается, что это решение еще не вступило в законную силу.

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#Ольга Акамова#Уголовное дело#Мошенничество#Телефон#Объявление#Колония#Происшествия#Новости#Омская область#Кемерово
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