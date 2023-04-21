Мошеннические гастроли. Сибирячка заработала срок на покупке телефонов в Омске

Таким образом только в Омске с марта по сентябрь 2022 года она похитила мобильные телефоны у 13 человек, причинив ущерб на общую сумму 330 тысяч рублей. Отмечается, что женщина совершила несколько таких преступлений в период отбывания условного наказания за такое же мошенничество в Кемерово.