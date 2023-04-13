В Омской области экс-директор школы получила 2.5 года за мошенничество и присвоение

Оплачивались эти договора за счет родителей и бюджетных средств. При этом предприниматель, получивший столь лакомый кусочек, ежемесячно перечислял школе спонсорскую помощь от 30 до 60 тысяч рублей. Все средства поступали на личный счет директора или вручались ей наличными. Часть из этих денег — более 40 тысяч рублей — подсудимая оставила себе, что расценили как присвоение.