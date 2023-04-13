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В Омской области экс-директор школы получила 2.5 года за мошенничество и присвоение

13 апреля 2023, 04:34
Фото: 1MI
Подсудимая избежала реального заключения
В общей сложности, по подсчетам силовиков, подсудимая присвоила порядка 200 тысяч рублей.

В Таврической районном суде Омской области поставили точку в уголовном дела на бывшего директора «Таврической школы». Женщина попала на скамью подсудимых за крупное мошенничество и присвоение чужих денег.

«Как установила прокурорская проверка, следствие и суд в 2017–2019 годах обвиняемая заключала договоры на поставку продуктов питания без необходимых аукционов и конкурсов. За это время было подписано более 80 контрактов на общую суммы свыше 16 млн рублей», — пояснили Городу55 в прокуратуре Омской области.

Оплачивались эти договора за счет родителей и бюджетных средств. При этом предприниматель, получивший столь лакомый кусочек, ежемесячно перечислял школе спонсорскую помощь от 30 до 60 тысяч рублей. Все средства поступали на личный счет директора или вручались ей наличными. Часть из этих денег — более 40 тысяч рублей — подсудимая оставила себе, что расценили как присвоение.

«Также имея все полномочия по назначению стимулирующих выплат работникам подсудимая, якобы под предлогом покупки некого имущества для школы, похитила около 150 тысяч рублей», — объяснили в региональной прокуратуре.

По сути, эти деньги принадлежали территориальному управлению образования.

В результате рассмотрения уголовного дела суд признал женщину виновной и назначил 2.5 года, но лишь условно с испытательным сроком в 2 года, а также запретил на 2 года работать в образовательных учреждениях.

Сама осужденная вину так и не признала, уточнили в облпрокуратуре. Подчеркивается, что судебное решение в законную силу еще не вступило.

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#Василий Попов#Прокуратура#Уголовное дело#Суд#Мошенничество#Общество#Город#Происшествия#Образование#Новости#Омск#Омская область#Россия#Таврический район
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