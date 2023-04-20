Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
В Омске согласовали вырубку сотен деревьев для строительства жилья и ремонта дорог. Соответствующий протокол заседания «зеленой комиссии» от 5 апреля опубликовали на сайте администрации города. Документ утвержден первым заместителем директора департамента городского хозяйства Михаилом Горчаковым.
Всего от застройщиков было подано 39 заявок на вырубку зеленых насаждений.
В частности, компания «Брусника» снесет деревья и кустарники на территории в 12 тысяч квадратных метров для строительства жилья на Левобережье. Взамен же застройщик обязуется высадить новые саженцы на территории дворов.
«Завод строительных конструкций» согласовал вырубку 19 деревьев в поселке Биофабрика. Компания должна будет выполнить компенсационное озеленение — высадить 27 пирамидальных тополей.
Семь деревьев снесут для строительства контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской.
Вдоль трамвайных путей на проспекте Королева вырубят 33 дерева и 1120 квадратных метров поросли. Ранее Город55 сообщал, что трамваи № 7 будут ходить по укороченной схеме на время работ по кронированию и обрезке деревьев.
45 аварийных деревьев вырубят на улице Интернациональной, 6 — в границах улиц Сажинской-Лермонтова-Жукова, 6 — на Октябрьской, по одному дереву — на проспекте Маркса и улице 20 лет РККА.
Также в списке несколько школ, детских садов и медицинских учреждений, возле которых снесут аварийные деревья. Вырубку насаждений возле образовательных учреждений обсуждали два месяца назад в Городском Совете.