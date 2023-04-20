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Щепки летят. В Омске срубят сотни деревьев и кустарников

20 апреля 2023, 08:28
Фото: 1MI
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В Омске согласовали вырубку сотен деревьев для строительства жилья и ремонта дорог

Всего от застройщиков было подано 39 заявок на вырубку зеленых насаждений.

В Омске согласовали вырубку сотен деревьев для строительства жилья и ремонта дорог. Соответствующий протокол заседания «зеленой комиссии» от 5 апреля опубликовали на сайте администрации города. Документ утвержден первым заместителем директора департамента городского хозяйства Михаилом Горчаковым.

Всего от застройщиков было подано 39 заявок на вырубку зеленых насаждений.

В частности, компания «Брусника» снесет деревья и кустарники на территории в 12 тысяч квадратных метров для строительства жилья на Левобережье. Взамен же застройщик обязуется высадить новые саженцы на территории дворов.

«Завод строительных конструкций» согласовал вырубку 19 деревьев в поселке Биофабрика. Компания должна будет выполнить компенсационное озеленение — высадить 27 пирамидальных тополей.

Семь деревьев снесут для строительства контактной троллейбусной сети по улицам Лукашевича и Волгоградской.

Вдоль трамвайных путей на проспекте Королева вырубят 33 дерева и 1120 квадратных метров поросли. Ранее Город55 сообщал, что трамваи № 7 будут ходить по укороченной схеме на время работ по кронированию и обрезке деревьев.

45 аварийных деревьев вырубят на улице Интернациональной, 6 — в границах улиц Сажинской-Лермонтова-Жукова, 6 — на Октябрьской, по одному дереву — на проспекте Маркса и улице 20 лет РККА.

Также в списке несколько школ, детских садов и медицинских учреждений, возле которых снесут аварийные деревья. Вырубку насаждений возле образовательных учреждений обсуждали два месяца назад в Городском Совете.

В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей
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#Евгений Игишев#Деревья#Аварийные деревья#Зеленая комиссия#Вырубка#Вырубка деревьев#Общество#Город#Омск#Омская область
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