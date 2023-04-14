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На время кронирования. В Омске трамваи № 7 будут ходить по укороченной схеме

14 апреля 2023, 09:21
Фото: Пресс-служба администрации города Омска
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Омичей предупредили о временных изменениях схемы движения трамваев № 7

О возобновлении движения в полном объеме в дептрансе пообещали сообщить дополнительно.

В Омске с понедельника, 17 апреля, часть рейсов трамваев, следующих по маршруту № 7, будет выполняться по укороченной схеме. Движение ограничат на участке улиц 7-я Дунайская и проспект Королева.

Как уточнили в омском дептрансе, изменения не коснутся утренних рейсов, выполняемых до 9.00 часов. После этого времени трамваи будут ходить от поселка Амурский до улицы Долгирева.

К таким мерам пришлось прибегать из-за необходимости провести работы по благоустройству, в том числе и обрезке сухих веток вдоль трамвайных путей на проспекте Королева.

«На линии будет работать восемь вагонов вместо пятнадцати плановых. После проведения необходимых работ движение будет восстановлено в полном объёме», — отметил начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.

В дептрасе пообещали после кронирования вернуть на маршрут два низкопольных вагона, а также дополнительно объявить, когда полностью возобновится движение трамваев по маршруту № 7.

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#Юлия Истомина#Трамвай#Общественный транспорт#Дептранс#Маршрут#Ограничение движения#Общество#Город#Новости#Омск
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