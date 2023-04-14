На время кронирования. В Омске трамваи № 7 будут ходить по укороченной схеме

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
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Updated Сегодня, 09:23
В Омске с понедельника, 17 апреля, часть рейсов трамваев, следующих по маршруту № 7, будет выполняться по укороченной схеме. Движение ограничат на участке улиц 7-я Дунайская и проспект Королева.
Как уточнили в омском дептрансе, изменения не коснутся утренних рейсов, выполняемых до 9.00 часов. После этого времени трамваи будут ходить от поселка Амурский до улицы Долгирева.
К таким мерам пришлось прибегать из-за необходимости провести работы по благоустройству, в том числе и обрезке сухих веток вдоль трамвайных путей на проспекте Королева.
«На линии будет работать восемь вагонов вместо пятнадцати плановых. После проведения необходимых работ движение будет восстановлено в полном объёме», — отметил начальник филиала «Трамвайное депо» МП г. Омска «Электрический транспорт» Евгений Юнг.
В дептрасе пообещали после кронирования вернуть на маршрут два низкопольных вагона, а также дополнительно объявить, когда полностью возобновится движение трамваев по маршруту № 7.