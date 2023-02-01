В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей

В распоряжении Города55 есть составленная для депутатов пояснительная записка с перечнем конкретных учреждений. Это 12 детских садов (№ 18, 87, 94, 174, 179, 249, 275, 276, 336, 351, 365 и детсад при школе № 148) и 11 школ (№ 4, 16, 34, 42, 46, 78, 104, 114, 123, 142, школа-интернат № 2). В общей сложности работы по сносу и кронированию деревьев во дворах этих учреждений обойдутся бюджету в 5 млн рублей.