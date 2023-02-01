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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей

1 февраля 2023, 05:07
Фото: Город55
иллюстрация
Соответствующее решение предстоит принять Городскому совету.

В Омске на 2023 год запланированы разного рода работы, цель которых — обеспечить нормальное функционирование школ и детских садов. В частности, городская администрация планирует продолжать заниматься сносом и кронированием деревьев во дворах детских учреждений. На это потребуются дополнительные расходы, которые должен одобрить городской парламент.

В распоряжении Города55 есть составленная для депутатов пояснительная записка с перечнем конкретных учреждений. Это 12 детских садов (№ 18, 87, 94, 174, 179, 249, 275, 276, 336, 351, 365 и детсад при школе № 148) и 11 школ (№ 4, 16, 34, 42, 46, 78, 104, 114, 123, 142, школа-интернат № 2). В общей сложности работы по сносу и кронированию деревьев во дворах этих учреждений обойдутся бюджету в 5 млн рублей.

В 2022 году такие работы проводились на территории 8 школ и 33 детских садов и обошлись городу в такую же сумму — 5 млн.

Комитет по социальным вопросам, который заседает завтра, 2 февраля, должен определиться с рекомендациями, а окончательное решение примет Городской совет на ближайшем пленарном заседании. Поскольку речь идет о безопасности детей, это решение наверняка будет положительным.

Стоит отметить, что происходящие в Омске вырубки и кронирование деревьев регулярно подвергаются критике со стороны подписчиков социальных сетей и некоторых специалистов. Кронирование называют избыточным и даже «варварским», решения комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений о признании конкретных деревьев аварийными объявляют необоснованными. Чиновники в ответ настаивают на необходимости соблюдения требований безопасности.

#Николай Эйхвальд#Вырубки деревьев#Городской Совет#Город#Новости
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