В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:01
Updated Сегодня, 10:01
С 1 мая в Омске начнут ходить прогулочные теплоходы. Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Теплоходы будут отправляться от причала в Воскресенском сквере. Об этом Городу55 сообщили в официальном сообществе «Омский теплоход».
График отправления теплоходов:
10:00–11:00
11:30–12:30
13:00–14:00
14:30–15:30
16:00–17:00
17:30–18:30
19:00–20:00
20:30–21:30
Прогулки по Иртышу будут доступны при благоприятной погоде.