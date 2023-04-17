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В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы

17 апреля 2023, 09:58
Фото: Город55
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Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно.

С 1 мая в Омске начнут ходить прогулочные теплоходы. Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Теплоходы будут отправляться от причала в Воскресенском сквере. Об этом Городу55 сообщили в официальном сообществе «Омский теплоход».

График отправления теплоходов:

10:00–11:00
11:30–12:30
13:00–14:00
14:30–15:30
16:00–17:00
17:30–18:30
19:00–20:00
20:30–21:30

Прогулки по Иртышу будут доступны при благоприятной погоде.

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#Евгений Игишев#Теплоход#Рейсы теплохода#Навигация#Иртыш#Город#Общество#Омск
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