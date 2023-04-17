В Омске с 1 мая по Иртышу начнут ходить прогулочные теплоходы

С 1 мая в Омске начнут ходить прогулочные теплоходы. Стоимость билета для взрослых составит 400 рублей, для детей — 300 рублей, дети до 5 лет — бесплатно. Теплоходы будут отправляться от причала в Воскресенском сквере. Об этом Городу55 сообщили в официальном сообществе «Омский теплоход».