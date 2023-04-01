В двух омских парках на выходных заработают детские аттракционы

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
В первые апрельские выходные, 1 и 2 апреля, в парках Советский и имени 30 лет ВЛКСМ запустят аттракционы. Такое решение администрация городских парков приняла из-за потепления и хорошей погоды.
«На выходных будет теплая погода, а это значит, что с 11:00 можно будет прийти в парки и покататься на аттракционах», — пригласили омичей представители администрации парков.
Напомним, уже в субботу днем потеплеет до +1…+6 градусов. В воскресенье воздух прогреется еще больше: обещают от +5 до +10 градусов.
Кстати, у омичей уже была возможность прокатиться на аттракциона на прошлых выходных.