Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:14

Published Сегодня, 04:14

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

В двух омских парках на выходных заработают детские аттракционы

1 апреля 2023, 04:14
Фото: Город55
Иллюстрация
Карусели обещают запустить в Советском парке и парке имени 30 лет ВЛКСМ.

В первые апрельские выходные, 1 и 2 апреля, в парках Советский и имени 30 лет ВЛКСМ запустят аттракционы. Такое решение администрация городских парков приняла из-за потепления и хорошей погоды.

«На выходных будет теплая погода, а это значит, что с 11:00 можно будет прийти в парки и покататься на аттракционах», — пригласили омичей представители администрации парков.

Напомним, уже в субботу днем потеплеет до +1…+6 градусов. В воскресенье воздух прогреется еще больше: обещают от +5 до +10 градусов.

Кстати, у омичей уже была возможность прокатиться на аттракциона на прошлых выходных.

Меж двух аномальных зон. Апрель в Омске пройдет без катастрофической погоды
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Аттракционы#Городские парки#Парк#Потепление#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Рейтинг самых тревожных заведений Омска. Куда полиция чаще всего приезжает на вызовы
Сегодня, 03:01
Виталий Хоценко официально заявил о планах работы в Омской области
31 марта 12:52
Успехи экс-губернатора Буркова. Чего все-таки дождались жители Омской области
31 марта 10:15
Виктор Назаров рассказал, что для него отставка Буркова стала полной неожиданностью
31 марта 06:36
Обещания экс-губернатора Буркова. Чего так и не дождались жители Омской области?
31 марта 07:51
Полпред в СФО Серышев представил врио губернатора Омской области Виталия Хоценко
31 марта 12:46