В Омской области разработали проект строительства моста через реку Большой Ук

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
В 2018 году в селе Большие Уки Большеуковского района вместо разрушенного деревянного моста начали строить железобетонный мост. Теперь же Городу55 стало известно, что администрация Большеуковского сельского поселения снова заказала проект строительства моста.
Вид работ в выданном заключении экспертизы обозначен как «строительство моста через реку Большой Ук». Проектную документацию подготовило ООО Проектно-исследовательская фирма «Пик». С августа 2021 года фирмой руководит Борис Казанцев. В качестве экспертной организации выступило АО «Государственная экспертиза Омской области».
Напомним, что в этом году в Омске заключили контракты на проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту двух мостов — Комсомольского и им. 60 лет ВЛКСМ. Работы обойдутся в 17,2 млн и 40,3 млн рублей соответственно. Разработать проекты нужно до 20 декабря 2023 года.