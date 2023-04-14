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В Омской области разработали проект строительства моста через реку Большой Ук

14 апреля 2023, 08:46
Фото: 1MI
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Проектную документацию подготовило ООО Проектно-исследовательская фирма «Пик».

В 2018 году в селе Большие Уки Большеуковского района вместо разрушенного деревянного моста начали строить железобетонный мост. Теперь же Городу55 стало известно, что администрация Большеуковского сельского поселения снова заказала проект строительства моста.

Вид работ в выданном заключении экспертизы обозначен как «строительство моста через реку Большой Ук». Проектную документацию подготовило ООО Проектно-исследовательская фирма «Пик». С августа 2021 года фирмой руководит Борис Казанцев. В качестве экспертной организации выступило АО «Государственная экспертиза Омской области».

Напомним, что в этом году в Омске заключили контракты на проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту двух мостов — Комсомольского и им. 60 лет ВЛКСМ. Работы обойдутся в 17,2 млн и 40,3 млн рублей соответственно. Разработать проекты нужно до 20 декабря 2023 года.

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#Мост#Строительство#Строительство моста#Юлия Истомина#Большие Уки#Река#Проект#Новости#Омская область
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