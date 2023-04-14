В Омской области разработали проект строительства моста через реку Большой Ук

Напомним, что в этом году в Омске заключили контракты на проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту двух мостов — Комсомольского и им. 60 лет ВЛКСМ. Работы обойдутся в 17,2 млн и 40,3 млн рублей соответственно. Разработать проекты нужно до 20 декабря 2023 года.